Gladbeck: SPD-Chef begrüßt Votum um Partei-Vorsitz

Gladbeck. Stadtverbandsvorsitzender Bennarend zeigt sich über das Votum der Parteibasis nicht euphorisiert. Der Gladbecker SPD-Chef fährt zum Parteitag.

Die SPD in Gladbeck begrüßt das Votum der Parteibasis zum künftigen SPD-Bundesvorsitz. „Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind unsere Wunschkandidaten“, so SPD-Stadtverbandsvorsitzender Jens Bennarend, der am kommenden Wochenende am SPD-Parteitag in Berlin teilnehmen wird und das Duo auch wählen will.