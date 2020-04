Gladbeck: Räuber überfällt Kiosk mit vorgehaltener Waffe

Gladbeck Der maskierte Täter flüchtet mit Geld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein maskierter Mann hat einen Kiosk in Gladbeck mit einer Schusswaffe überfallen. Er konnte mit seiner Beute fliehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich am Montag gegen 7.30 Uhr in einer Trinkhalle im mittleren Bereich der langen Horster Straße im Stadtteil Brauck. Der mit einer Sturmhaube maskierte Mann bedrohte die Kioskangestellte (36) mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Geld und Zigaretten. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß. Die Beute verstaute er in einem roten Stoffbeutel mit der Aufschrift REWE.

Der Täter wird als groß und muskulös beschrieben

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,90 Meter groß und muskulöser Körperbau. Der Mann sprach mit Akzent. Er war mit einer schwarzen Sweatjacke mit der Aufschrift Nike, einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und schwarze Handschuhen bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise, die das zuständige Kriminalkommissariat unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2361 111

entgegen nimmt.

