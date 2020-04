Der Quadfahrer aus Duisburg war mit seinem Fahrzeug an der Mottbruchhalde in Gladbeck unterwegs.

Unfall Gladbeck: Quadfahrer landet an Mottruchhalde im Graben

Gladbeck. Ein Quadfahrer aus Duisburg ist in Gladbeck mit seinem Gefährt vom Weg abgekommen. Er verletzte sich und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Quad-Fahrer aus Duisburg hat sich Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Gladbeck verletzt. Der 30-jährige Mann war laut Polizei gegen 16.30 Uhr mit seinem Quad auf einem Weg unterwegs, der rund um die Mottbruchhalde führt.

Dort kam er ohne Fremdeinwirkung vom Weg ab und fuhr in einen Graben. Der Duisburger wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden geben die Beamten mit rund 5000 Euro an.