Gladbeck: Premierenlesung beendet Jubiläums-Schreibprojekt

Am Ende war die Begeisterung im Publikum groß. Gerade hatte Gladbeck als Heimatort für 90 Minuten im Mittelpunkt einer Lesung gestanden, die rund 80 Zuhörer abwechselnd zum Lachen gebracht, sie nachdenklich gestimmt, aber immer berührt hatte. Mit der Buchpremiere im Lesecafé der Stadtbücherei ging nach 16 Monaten Laufzeit am Dienstagabend das Schreibprojekt „Lebensgeschichte ist Stadtgeschichte“ zum 100. Stadtjubiläum zu Ende.

Angestoßen von Leonhard Föcher, Gladbecker Dozent und Publizist, und Martin W. Schnell, Professor für Sozialwissenschaft und Ethik an der Universität Witten/Herdecke, nahm das Projekt zunächst nur langsam Fahrt auf. Es sei schwierig gewesen, Menschen für das Schreiben zu begeistern, sagte Föcher. Das Literaturbüro Ruhr stieg als Kooperationspartner mit ein, die Stadtsparkasse als Sponsor und von Mai bis Juni wurden im Kreativamt Schreibwerkstätten veranstaltet, im September drei weitere in der Werner-von-Siemens-Realschule sowie eine erste Lesung mit elf Autoren in der Weinhandlung Volmer.

63 Texte finden sich nun in dem Buch

Am 18. September, dem Einsendeschluss, lagen dann doch mehr als 70 Texte vor, von denen 63 Eingang in die Publikation fanden. Mit den bekannten Schauspielern Nina Petri und Patrick Joswig hatten das Literaturbüro und die Initiatoren zwei prominente „Vorleser“ für die Premierenlesung am Dienstag gefunden. Durch die Veranstaltung führte WDR-Kulturredakteur Stefan Keim. Die gebürtige Hamburgerin Petri hat an der Westfälischen Schauspielschule Bochum studiert und, wie sie bekannte, „ihr halbes Herz hier verloren“, Patrick Joswig stammt aus Wattenscheid und Stefan Keim lebt in Wetter an der Ruhr, so dass die Gladbecker Gemütslage allen dreien nicht ganz fremd war.

Gladbeck Ab Freitag als gebundenes Buch im Handel Am Premierenabend erhielten alle Autoren ein Freiexemplar der Publikation, die zunächst nur als Taschenbuch vorlag. Ab Freitag, 13. Dezember, soll sie als gebundenes Buch zum Preis von 18,90 Euro in allen Buchhandlungen erhältlich sein, so die Herausgeber: Leonhard Föcher und Martin W. Schnell (Hg.) „Lebensgeschichte ist Stadtgeschichte. 100 Jahre Gladbeck“. Erschienen im ruhrstadt-verlag. ISBN: 9783982125619.

Die Sammlung des Buches ist in mehrere Themenkomplexe gegliedert. „Ankommen“ heißt der erste, in dem Walter Knobloch den Umzug seiner Familie von Bayern ins Ruhrgebiet im November 1965 schildert: „Mit der Zeit kam er in Gladbeck an. Den Wollmantel trug er noch lange. Die Angst vor der Fremde noch länger.“ Im Kapitel „Arbeit“ ist Walter Hüßhoff, ehemaliger Bergmann und Vorsitzender des „Bergmann- und Geschichtsvereins Graf Moltke I/IV e.V.“, genauso vertreten, wie Heike Becker, Leiterin eines Freizeittreffs, die über „Die Omma aus Brauck“ schreibt. Herbert Pemp, geboren 1936, berichtet im Kapitel „Alltag“ unter anderem von der Bombardierung Gladbecks am 23./24. März 1945. Eine bedrückende Erzählung über den NS-Euthanasie-Arzt Horst Schumann, der nach dem Krieg in Gladbeck unerkannt als Arzt tätig war, liefert Monika Finke-Lindenau.

Verschiedene Generationen haben mitgemacht

Es ist der Mix der Generationen und damit auch der Themen, die in der Anthologie geschickt kombiniert worden sind. Viel Beifall erhielten die Studentinnen Duygu Söyler mit ihrer ganz aktuellen Erzählung „Vierteljahrhundert Gladbeck“ und Yasmin Dreessen, die sich als „Kleinstadtkind“ immer in die Ferne gewünscht hatte: „Tja, Gladbeck? Ich wohne schon länger nicht mehr dort, habe die fernen Berge und Küsten gesehen, nach denen ich mich immer sehnte (…) Bin weggegangen, wie ich es mir vorgenommen habe – aber ohne mich abzuwenden.“

Bekannte Namen tauchen auf, die Tanzschule Gollan, „Frau“ Cortina, der Jammerkrug, das Maxus, die Gymnasien und natürlich das Café Goethestraße, dessen Wirtin Ruth Herberhold ebenfalls einen launigen Text über ihre Erfahrungen beigesteuert hat. „Die Geschichten umspannen einen Ereigniszeitraum von über hundert Jahren“, schreiben Föcher und Schnell in ihrer Einleitung. „Das Alter der Autoren liegt zwischen zwölf und sechsundneunzig Jahren.“ Das Urteil der Zuhörer reichte von „cool“ bis „bewegend“ und auch die Lesepaten Petri und Joswig waren positiv überrascht vom Niveau der Texte.