Gladbeck: Polizei sucht nach einer Unfallflucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte auf der Tunnelstraße in Gladbeck ein Auto und flüchtete.

Gladbeck. Ein Unbekannter beschädigte in Gladbeck auf der Tunnelstraße einen Mazda und flüchtete. Ein Zettel am Auto gibt einen Hinweis zum Vorfall.

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht, der sich am Dienstag in Gladbeck ereignete. Tatzeit: zwischen 14.35 Uhr und 16.40 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro.

Gladbeck: Die Polizei sucht den Schreiber des Hinweiszettels

Laut Polizeibericht hatte eine 45-Jährige aus Bottrop ihr Auto – ein schwarzer Mazda CX 3 – an der Zweckeler Straße geparkt. Ein Fahrer beschädigte den Wagen und verließ die Unfallstelle.

Doch an dem Mazda hatte ein unbekannter Zeuge einen Zettel mit einer Information zu dem Verursacher hinterlassen. Nun suchen die Ermittler diesen Hinweisgeber, der möglicherweise den Unfall auch beobachtet hat.

Hinweise nimmt die Polizei unter entgegen.