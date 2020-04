Gladbeck: Polizei sucht mit Fahndungsbild nach Ladendieb

Die Polizei sucht einen Ladendieb, der in Gladbeck in einem Supermarkt Zigaretten und Getränke gestohlen hat.

Gladbeck. Ein unbekannter Mann hat in einem Supermarkt in Gladbeck Zigaretten und Getränke gestohlen. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem Dieb.

Die Polizei fahndet nach einem Ladendieb. Ein bislang unbekannter Mann hat am 20. Januar gegen 19.35 Uhr in einem Supermarkt an der Horster Straße in Gladbeck so getan als wolle er einkaufen.

Seine Beute versteckte der Dieb in einem Rucksack

Laut Polizei legte er nach dem Gang durch den Supermarkt Waren auf das Kassenband und ließ diese durch die Verkäuferin einscannen.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Zuvor hatte er aber bereits diverse Schachteln Zigaretten und diverse Getränkedosen in seinem Rucksack verstaut, ohne diese Waren zu bezahlen. Die an der Kasse eingescannten Waren ließ er einfach im Laden zurück.

Fahndung mit Bild aus Überwachungskamera

Die Polizei fahndet jetzt mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach dem unbekannten Täter. Es zeigt den Mann, wie er einen Einkaufswagen durch das Geschäft schiebt. Zur Tatzeit trug der Tatverdächtige eine blaue Jeans, schwarze Schuhe, einen hellgrauen Pullover und eine dunkelgraue Jacke mit Fellkragen. Der Mann ist schlank, hat eine Halbglatze und dunkle Haare.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen