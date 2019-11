Gladbeck: Neue Ansprechpartnerin beim SkF-Betreuungsverein

Personalwechsel beim Betreuungsverein des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF): Ende dieses Monats geht Margarete Padberg, die hauptamtliche Angestellte, in den Ruhestand. Die Sozialpädagogin arbeitet seit dem 1. Januar 1998 für den Verein. Ihre Nachfolge tritt Sarah Wüller an. Die 25-Jährige kommt aus Reken, hat an der katholischen Hochschule Münster Sozialpädagogik studiert und tritt beim Betreuungsverein ihre erste Vollzeitstelle an.

Zwei Monate hatte Sarah Wüller schon Zeit, sich, mit Unterstützung von Margarete Padberg, in ihre Aufgaben einzuarbeiten. Gemeinsam haben sie alle Menschen besucht, für die der Verein die gesetzliche Betreuung übernommen hat. Die hauptamtliche Kraft des Betreuungsvereins kümmert sich in der Regel um 40 bis 50 Männer und Frauen gleichzeitig, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln – vorwiegend um Senioren, aber auch Menschen mit psychischer Erkrankung, geistiger oder körperlicher Behinderung oder Suchterkrankung.

Wie selbstständige Berufsbetreuer hat sie die Aufgabe, sich zum Beispiel um die finanziellen Dinge und um die optimale Versorgung in der Wohnung zu kümmern, ist Ansprechpartnerin in gesundheitlichen Fragen, Kontaktperson zu Ämtern und Behörden, muss bei Bedarf einen Heimplatz besorgen.

Der Betreuungsverein nimmt darüber hinaus eine Reihe anderer Aufgaben wahr: Sarah Wüller ist künftig auch kompetente Ansprechpartnerin für Menschen, die ehrenamtlich eine Betreuung übernehmen wollen oder übernommen haben – in den meisten Fällen für einen Angehörigen. Der Verein bietet Einführungsseminare und persönliche Beratungen an, informiert über Betreuungsvollmachten und Patientenverfügungen, versucht, neue Ehrenamtler zu werben.

„Das ist keine einfache Aufgabe,“ weiß Margarete Padberg aus ihrer langjährigen Berufserfahrung. „Nur wenige Menschen sind bereit, sich um fremde Personen zu kümmern.“ Aber immerhin: Etwa 20 ehrenamtliche Betreuer sind derzeit für den Verein im Einsatz.

Der Betreuungsverein bietet in seinen Räumen im Caritashaus, Kirchstraße 5-7, regelmäßige Sprechstunden an: montags von 9-11 Uhr und donnerstags von 14.30-16.30 Uhr. Die Sprechstunden sind für alle Betreuten, ehrenamtliche Betreuer und ratsuchende Bürger geöffnet.

Kontakt: , E-Mail: s.wueller@skf-gladbeck.de