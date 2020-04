Laut Polizei sind Unbekannte in Büroräume und in ein Ladenlokal an der Dorstener Straße eingedrungen.

Gladbeck. In Gladbeck hat es Mittwochnacht einen Einbruch gegeben. Die Täter stahlen laut Polizei Bargeld und entkamen unerkannt mit der Beute.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in Büroräume und ein Ladenlokal an der Dorstener Straße in Zweckel eingedrungen.

Laut Mitteilung der Polizei hatten die Einbrecher mehrere Fenster aufgehebelt, um in die Räume zu gelangen. Sie erbeuteten Bargeld und ergriffen unerkannt die Flucht.