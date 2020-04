Gladbeck: Mülltonnen brennen vor Wohnhaus

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck rückt mit dem Zug der Hauptwache aus. Vor Ort kann schnell wieder Entwarnung gegeben werden.

Der Feuerwehr Gladbeck wurde am frühen Samstag ein Zimmerbrand im Stadtteil Butendorf gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit dem Zuge der Hauptwache so um 2.30 Uhr zum Einsatzort aus.

Vier Abfalltonnen stehen in Flammen

In der Wilhelm-Oleynik-Straße konnte dann aber schnell wieder Entwarnung gegeben werden. Nachbarn hatten wohl starke Rauchentwicklung an einem Wohnhaus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort stellte sich dann heraus, das kein Zimmer, sondern vier Abfalltonnen vor dem Wohnhaus in Flammen gestanden hatten.

Der Hauseigentümer hatte den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits mit Wasser aus einem Gartenschlauch gelöscht.