Gladbeck: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Gladbeck. An der Kreuzung Schachtstraße/ Steinstraße sind ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Der 35-jährige Biker verletzte sich dabei leicht.

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 20.30 Uhr auf der Steinstraße. Der 35-jährige Biker war in Richtung Süden unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw auf der Schachtstraße in Richtung Westen. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kollidierten Auto und Motorrad.

Ein Rettungswagen brachte den Biker in ein Krankenhaus

Dabei verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand 1500 Euro Sachschaden, so die Polizei. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.