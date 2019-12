Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag in Gladbeck an mehreren Autos die Außenspiegel abgetreten.

Gladbeck. Ein Unbekannter hat in Gladbeck an mehreren geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten. Ein Anwohner beobachtete ihn und alarmierte die Polizei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Mann tritt an geparkten Autos die Außenspiegel ab

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag an mindestens acht geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten. Ein Anwohner der Steinstraße war gegen 0.30 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden. Als er aus dem Fenster sah, beobachtete er einen Mann, der an den Autos die Außenspiegel abtrat, so die Polizei.

Der Zeuge verlor den Mann aus den Augen und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass auf der Steinstraße an mindestens sechs Autos die Spiegel abgetreten waren, zudem an der Bergmannstraße an zwei weiteren geparkten Wagen. Der Polizei liegen inzwischen acht Anzeigen vor.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der unbekannte Mann soll dunkle Haare haben und eine dunkle Daunenjacke getragen haben. Hinweise an die Polizei unter 0800/2361111.