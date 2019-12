Gladbeck. Ein 61-Jähriger ist am Dienstagmorgen mit seinem Kleinkraftrad gestürzt. Der Mann verletzte sich leicht. Grund war vermutlich Straßenglätte.

Gladbeck: Mann stürzt mit Kleinkraftrad auf glatter Fahrbahn

Ein Gladbecker ist am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr mit seinem dreirädigen Kleinkraftrad gestürzt. Grund war vermutlich Straßenglätte, so die Polizei. Der 61-Jährige war auf der Josefstraße unterwegs und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Kleinkraftrad entstand nur geringer Sachschaden, so die Polizei.