Gladbeck: Mann stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Gladbeck. Ein Unbekannter hat in einem Supermarkt in Gladbeck Zigaretten gestohlen und eine Mitarbeiterin zu Boden gestoßen. Jetzt hat er sich gestellt.

Die Polizei hat die Fahndung nach einem Mann eingestellt, der in der Norma-Filiale an der Horster Straße in Gladbeck erst Zigaretten gestohlen und dann eine Mitarbeiterin zu Boden gestoßen hatte. Der 28-Jährige tatverdächtige Gladbecker hat sich jetzt selbst bei der Polizei gemeldet.

Die Tat geschah am 15. November zwischen 16.10 und 16.20 Uhr. Der zunächst Unbekannte hatte in dem Discounter sieben Schachteln Zigaretten gestohlen. Dabei wurde er von einer Mitarbeiterin beobachtet, so die Polizei.

Ein von einer Überwachungskamera aufgenommenes Fotos war veröffentlicht worden

Die Frau verfolgte den Mann. Im Eingangsbereich stieß der Mann die Mitarbeiterin dann schließlich zu Boden. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft.

Mit einem richterlichen Beschluss war ein von der Überwachungskamera aufgenommenes Fotos zur Veröffentlichung freigegeben worden, das die WAZ gezeigt hatte.