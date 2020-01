Gladbeck: Linke kritisiert Arbeitssicherheit auf Baustellen

Auf den Baustellen in Gladbeck ist der Arbeitsschutz „offenbar nur noch eine Nebensache“. Diesen Vorwurf erhebt die Ratsfraktion Die Linke. In einem Schreiben an die lokalen Medien nennt Fraktionsvorsitzender Olaf Jung konkret zwei Baustellen – den Abriss des Möbelhauses Tacke und die Brückenbaustelle in Zweckel –, auf denen man es seiner Ansicht nach „mit der Sicherheit nicht so genau“ nehme.

In Zweckel, so die Linken, kommen die Bauarbeiter ohne Gerüst und Arbeitsbühne aus

Auf dem ehemaligen Parkplatz vom Möbelparadies am Bramsfeld, so Jung, „werden seit Monaten Säcke mit Abbruchmaterialien gelagert, die laut Aufschrift Krebserkrankungen hervorrufen können“. Eigentlich müssten die Arbeiter also Schutzkleidung tragen, zumal einige Säcke auch aufgerissen seien.

Ein Foto, das zeigen soll, wie auf der Baustelle in Zweckel gearbeitet werden soll, hat die Linke der Mail an die Medien angehängt. Die Stadtverwaltung spricht von einem einmaligen Vorfall, der bereits Monate zurückliegt. Foto: Die Linke

Auf der Brückenbaustelle in Zweckel könne man beobachten, „dass die Bauarbeiter ohne Gerüst und ohne Arbeitsbühnen auskommen, dort reichen einfache Kletterhilfen aus“.

Auch Sicherheitsausrüstung, wie Schutzhelme und Handschuhe, seien offensichtlich nicht erforderlich. Die Linke, so Jung weiter, werde diese Zustände auf den Baustellen in einer Anfrage an die Stadtverwaltung thematisieren, um die Arbeitssicherheit „zumindest auf den Baustellen der Stadt“ zu gewährleisten.

Das ist allerdings noch nicht geschehen. „Wir haben von diesem Schreiben bislang nur aus den sozialen Medien erfahren. An die Stadtverwaltung haben die Linken sich noch nicht gewandt“, erklärt auf Anfrage der WAZ Wirtschaftsförderer Peter Breßer-Barnebeck.

Ein Umstand, der ihm merkwürdig erscheint, „wo doch Herr Jung angeblich so besorgt um die Sicherheit der Arbeiter ist“. Zudem sei die Mail an die Medien genau in den Tagen zwischen den Jahren verschickt worden. In einer Zeit also, als die Verwaltung pausiert habe. Insofern bezweifelt Breßer-Barnebeck auch die Aktualität der monierten Beobachtungen.

Bei der Brückenbaustelle ist die Stadt Auftraggeberin - und es existiert ein dichtes Kontrollnetz

Die Stadtverwaltung sei lediglich Auftraggeberin bei der Brückenbaustelle Beethovenstraße, bei Tacke handele es sich um eine private Baustelle. Grundsätzlich sei natürlich auch in Zweckel die Baufirma in erster Linie zuständig für den geregelten Ablauf.

Dieses Banner hängt, wenn auch etwas ramponiert, an der Brückenbaustelle in Zweckel. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das Kontrollnetz der Stadt sei aber dennoch sehr eng: „Es gibt zusätzlich eine städtische Bauleitung, eine städtische Firma und einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator für die Beethovenstraße.“ Bekannt geworden sei bisher nur ein Vorfall, und der liege schon einige Monate zurück. „Da haben Arbeiter tatsächlich das alte Brückenlager als Gerüst genutzt. Darauf haben wir die Baufirma hingewiesen. Seitdem ist diese Baustelle für uns nicht wieder auffällig geworden“, betont Breßer-Barnebeck.

Der Kreis hat die Tacke-Baustelle kurz vor Weihnachten kontrolliert

Beim Möbelparadies handele es sich zwar um eine private Baustelle, aber auch dort schaue die städtische Bauaufsicht auf ihren regelmäßigen Touren immer wieder nach dem Rechten. In einem Telefonat mit der Abbruchfirma habe die Stadt zudem über die in den Säcken gelagerten Stoffe gesprochen. Breßer-Barnebeck: „Es handelt sich um Dämmstoffe vom Dach des Möbelhauses, die nicht gefährlich sein sollen.“ Die Lagerung falle darüber hinaus auch in die Zuständigkeit des Kreises, der das Abriss- und Entsorgungskonzept für die Baustelle erstellt hat. Das bestätigt auch Kreissprecher Jochem Manz: „Wir haben die Tacke-Baustelle noch vor Weihnachten kontrolliert und keine Auffälligkeiten festgestellt.“ Die WAZ-Anfrage nehme man jetzt aber zum Anlass, dort erneut nach dem Rechten zu schauen.

Die Linke: Anfrage an den Bürgermeister ist noch in Arbeit

Olaf Jung von den Linken erklärte am Mittwoch in einem Telefonat mit der WAZ, dass die Anfrage an den Bürgermeister zum Thema Arbeitssicherheit auf den Gladbecker Baustellen tatsächlich noch in Arbeit sei.

Gladbeck „Reine Polemik“ Gladbeck in Bezug auf den Arbeitsschutz auf Baustellen als eine „Sonderwirtschaftszone“ zu bezeichnen, wie in der Mail der Linken geschehen, bezeichnet Peter Breßer-Barnebeck als „reine Polemik“. Zu den Abrissarbeiten vom Möbelparadies Tacke am Bramsfeld erklärt er, es habe dort bereits mehrere Kontrollen der Berufsgenossenschaft gegeben – ohne Beanstandungen.

Einen Widerspruch zur Dringlichkeit des Anliegens sieht er darin nicht: „Zuständig sind da eigentlich Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft, nicht die Stadtverwaltung.“ In dem Schreiben wolle er vielmehr ansprechen, wie in diesem Punkt künftig bei Ausschreibungen verfahren werden könnte. Darüber hinaus handele es sich ja auch um ein regionales Phänomen. Man höre schließlich immer wieder von Mängeln auf Baustellen.

In dem Schreiben an die Medien klingt das allerdings noch anders. Dort formuliert Jung, es könne der Eindruck entstehen, „dass Gladbeck eine Sonderwirtschaftszone sei, in der grundlegende Rechte der Beschäftigten und Anwohner außer Kraft gesetzt sind“.