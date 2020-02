Gladbeck / Oberhausen. Eine Doppelspitze führt jetzt den Spezialisten für Bewegungssensorik und Antriebstechnik. Die Wettbewerbsfähigkeit soll weiter gestärkt werden.

Gladbeck: Lenord+Bauer hat neuen Geschäftsführer berufen

Zum 1. Januar 2020 hat Lenord+Bauer einen neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen: Dr. Rudo Grimm bildet nun gemeinsam mit Dr. Matthias Lenord die Doppelspitze des Spezialisten für Bewegungssensorik und integrierte Antriebstechnik.

Den Reiz seiner neuen Aufgabe bei Lenord+Bauer sieht Dr. Rudo Grimm „im Innovationspotenzial des Unternehmens“. Nach seinen zukünftigen Zielen befragt, antwortet der dreifache Familienvater: „Lenord+Bauer treibt mitintegrierten, intelligenten, interaktiven Sensoren, Aktoren und autonomen Controllern Zukunftslösungen voran. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Dr. Matthias Lenord das Entwicklungs-Know-how zu nutzen, um unsere Position als vorausdenkenden und verlässlichen Systempartner weiter zu stärken. Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind hier die Schlagworte. Diesen Weg werden wir konsequent weiterverfolgen.“

Breite Erfahrung in der Prozess- und Bahnindustrie

Mit Dr. Rudo Grimm konnte das Unternehmen einen Geschäftsführer mit breitem industriellen Hintergrund, insbesondere in der Prozess- und Bahnindustrie, gewinnen. Vor seinem Wechsel nach Oberhausen war er zunächst in einer Beratungsgesellschaft und danach in verschiedenen mittelständischen, international aktiven Unternehmen als kaufmännischer Leiter, Leiter Operations und Geschäftsführer tätig. In den letzten fünf Jahren leitete er ein renommiertes Unternehmen der Schienenverkehrsbranche. Zusätzlich führte er erfolgreich ein Startup Unternehmen aus dem Bereich E-Mobility.