Kneippianer, das sind doch ältere Herrschaften, die im Storchengang durchs Wasserbecken waten. Oder auf Wechselduschen und Kniegüsse schwören. Und sonst nichts. Das ist das Image der Kneipp-Vereins. Ein Vorurteil von gestern. Den Gegenbeweis in natura treten die Aktiven in Gladbeck an, die mit der Zeit gehen. Man schaue nur in das Jahresprogramm 2020 . . .

Gladbeck: Der Kneipp-Verein geht auch auf neue Trends wie Indian Balance ein

Da greifen die Kneippianer, wieder einmal, aktuelle Entwicklungen auf diversen Gebieten auf – sei es nun im Gesundheitsbereich oder in der Gesellschaft. Schauen wir auf die Angebote für den Nachwuchs, der Josi Marten besonders am Herzen liegt. Denn schließlich, davon sind die Vereinsvorsitzende und ihr Team felsenfest überzeugt, steckt in den Erkenntnissen des katholischen Priesters und Naturheilkundlers viel Hilfreiches für Jung und Alt. Fußt Kneipps Lehre doch nicht allein auf der Wassertherapie. Die Säulen heißen zudem Ernährung, Heilpflanzen, Lebensordnung, Ernährung und Bewegung.

Gerade in einer Zeit, in der Kinder lieber Daumengymnastik am Smartphone betreiben als sich auszutoben, kommt körperlichen Aktivitäten eine wichtige Bedeutung zu. So verbucht Bereichskoordinatorin Carmen Bongers bei Angeboten wie „Sport, Spiel, Spaß und Bewegungslandschaften“ für Drei- bis Siebenjährige eine riesige Nachfrage. Es gebe sogar Wartelisten, weil: „Wir haben nicht genug Personal für die Kinderkurse.“ Am größten sei das Interesse bei Eltern von drei bis sechs Monate alten Babys. „Da starten wir am 3. Februar einen neuen Kurs im Bürgerhaus Ost an der Bülser Straße“, kündigt Bongers an. Sie nimmt unter 0162/8224774 Anmeldungen an.

Teemischungen zu verschiedenen gesundheitlichen Symptomen, beispielsweise Magenprobleme und Schlafstörungen, stellen die Mitglieder des Kneipp-Vereins Gladbeck eigenhändig her. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Für Flüchtlingsfamilien, deren Sprösslinge noch keinen Kindergartenplatz haben, bietet der Kneipp-Verein in Kooperation mit der Stadtverwaltung „Brücken bauen in frühe Bildung“ an. „Wir stecken da wirklich viel Energie rein“, sagt Bongers. Bei den Treffen im Kindergarten Hermannstraße sollen die Mädchen und Jungen, soweit möglich, Deutsch sprechen. Bongers: „Wir turnen nicht nur, sondern basteln auch. Ich bemühe mich, grundlegende Dinge wie Regeln auf den Weg zu bringen.“

Ein weiterer Renner Jahr für Jahr: „Rückenschule und Rehasport“, sagt Vorstandsmitglied Regina Hegemann, beispielsweise Wirbelsäulengymnastik. Nicht zu vergessen die Angebote im Wasser. Deshalb freut sich Vereinsgeschäftsführerin Marianne Kalfhues, „dass wir jetzt auch das Lehrschwimmbecken der Jordan-Mai-Schule nutzen können“. In den Kursen seien noch Plätze frei. Doch auch Techniken, von denen Sebastian Kneipp nicht einmal träumte, stehen hoch im Kurs, darunter ein „Indian Balance Training“.

Und wer sich bewegt, darf seinem Gaumen auch einmal etwas gönnen. Gesund, natürlich und lecker: Das soll auf den Teller und ins Glas kommen, wenn der Kneipp-Verein ins Reich der Sinne entführt. Im Experten Martin Volmer von „Entdeckerweine“ fanden Marten & Co. einen Partner auf ihrer Wellenlänge: „Er wird am 30. September extra Weine für uns vorstellen, die zu Kneipp passen: in Bio-Qualität.“

Der Verein verlässt auch mal heimatliche Gefilde. Dann schlendern die Ausflügler über Weihnachtsmärkte in anderen Städten oder schauen sich in den Niederlanden um. „Die Anmeldung für unsere Tagesfahrt nach Bad Sassendorf und zum Möhnesee am 27. Juni läuft schon“, so Marten.

Klar, dass der Verein auch wieder Klassiker wie Wandern und Kräutergänge in petto hat. Die Freiluftsaison startet am 9. Mai mit dem Gesundheitstag im Kneipp-Garten. Dafür wollen die Mitglieder die Anlage noch besucherfein machen, unter anderem die Holzbänke und Hochbeete aufarbeiten. Sicherlich werden die Kneippianer den Besuchern zu diesem Fest auch wieder Duftkissen, Balsame und Teemischungen aus eigener Produktion vorstellen sowie Blumensamentütchen verteilen.

Der Kneipp-Garten an der Mittelstraße neben dem St.-Barbara-Hospital steht allen Besuchern zur Verfügung. Er ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet, wenn’s wärmer wird bis 19 Uhr.