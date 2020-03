Fünf Jahre hat Garret Bachmura in Gladbeck an der Orgel in katholischen Kirchen Gottesdienste an der Orgel begleitet, mit sangesfreudigen Menschen unter anderem Konzerte einstudiert. Nun kehrt der 26-Jährige seiner Heimatstadt den Rücken. Was keineswegs bedeuten soll, dass der Bach-Fan verstummt oder seine Notenbücher ad acta legt. Nein, Bachmura wechselt seinen Wirkungskreis: Er wird zukünftig in Westerholt tätig sein.

Gladbeck: Garret Bachmura ist ein Fan Alter Musik

Der Gladbecker, der aus einer musikalischen Familie stammt und desen Herz insbesondere für die Alte Musik schlägt, erzählt: „Ich stand an einem Scheideweg: Soll ich, wie ursprünglich geplant, in den Schuldienst gehen? Oder doch lieber die Kirchenmusik zu meinem Beruf machen?“ Die Liebe zu Bach, Buxtehude und Co. siegte. Der Gladbecker sagt: „Ich habe also nach Stellen gesucht.“ Denn bislang setzte er sich freiberuflich in Heilig Kreuz und Christus König an die Tasten und arbeitete mit Chormitgliedern.

Bachmura, auf den die Welt der Klänge von Kindheit an eine starke Faszination auslöste, bewarb sich auf Ausschreibungen – mit Erfolg, was in der heutigen Zeit klammer Kassen wohl einem Glücksgriff gleichkommt. Gleich zwei Vorstellungstermine hatte der Gladbecker. „Ich hätte auch nach Hamminkeln gehen können“, so Bachmura, der in Stadtmitte wohnt. Er entschied sich für Herten-Westerholt. Denn: „Da muss ich nicht umziehen oder eine längere Strecke pendeln.“

Dabei kannte er den Ort nicht, an dem er eine unbefristete Vollzeitstelle als hauptamtlicher Kirchenmusiker antritt. Der junge Kantor gesteht frank und frei: „In Herten bin ich vorher nie gewesen, doch ich bin begeistert vor allem von Westerholt. Das ist so malerisch mit dem Schloss und den Fachwerkhäusern. Das glaubt man gar nicht, so mitten im Ruhrgebiet.“

Kirchenmusiker Garret Bachmura leitete den Chor an Christus König in Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

In der Pfarrei St. Martinus in Westerholt werde er Messen spielen und mit dem Chor proben. Zudem gehören St. Maria Heimsuchung im Ortsteil Langenbochum und St. Ludgerus in Scherlebeck zu seinem Einzugsbereich. Gewiss eine Menge Arbeit, doch Bachmura freut sich auf neue Herausforderungen. Er erklärt: „Ich kümmere mich um zwei größere Chöre: den Pfarreichor in St. Martinus sowie die Chorgemeinschaft St. Maria Heimsuchung und St. Ludgerus.“

Das Ensemble, das er in Schultendorf betreute, umfasste ungefähr knapp 20 Mitglieder. Außerdem möchte er nach den Sommerferien einen Kinderchor aufbauen, kündigt Bachmura an. Hinzu komme unter anderem selbstverständlich die musikalische Begleitung zu Anlässen wie Trauerfeiern.

Werdegang Werdegang Garret Bachmura bestand sein Abitur an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule Gladbeck. Er studierte Germanistik und Pädagogik auf Lehramt in Bochum und Essen. Sein Kirchenmusikexamen schloss Bachmura im Jahr 2019 ab. Als Organist wirkte der Gladbecker zunächst im Zeitraum 2015 bis 2018 in Heilig Kreuz Butendorf. In Christus König Schultendorf war Garret Bachmura in den Jahren 2017 bis 2020 als Organist und Chorleiter tätig. Der 26-Jährige wird am Sonntag, 8. März, in der katholischen Kirche an der Schultenstraße im Gottesdienst ab 11 Uhr verabschiedet. Beteiligt ist der Chor, den Bachmura selbst in den vergangenen Jahren geleitet hat.

Tatendurstig klingt Bachmura, wenn er von seiner neuen Aufgabe spricht. Auch wenn Respekt zwischen den Zeilen mitschwingt. Er sagt: „Bald ist ja Ostern, darauf müssen wir uns ja auch vorbereiten.“ Die ersten Kontakte vor Ort in Westerholt, beispielsweise zu Geistlichen, habe er schon geknüpft, sagt er. Die positive Erwartungshaltung sei beiderseitig: „Alle freuen sich auf mich!“

Aber bedeutet sein Weggang das Ende der Kirchenmusik in Christus König? Bachmura verneint: „Es geht da auf jeden Fall weiter.“ Doch Einzelheiten kann – oder will Kantor Garret Bachmura nicht verraten.