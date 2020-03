Gladbeck. Friederike Spangenberg übernimmt in Gladbeck die Verantwortung für die Kirchenmusik in St. Lamberti. Vorgänger Konrad Suttmeyer gratulierte ihr.

Welch krönender Abschluss für Kantor Konrad Suttmeyer! Mit tosendem Beifall bedankte sich das Publikum in der Kirche St. Lamberti nicht nur für die beeindruckende Aufführung des Oratoriums „Elias“ aus der Feder von Felix Mendelssohn Bartholdy. Nein, so manch ein Dauergast bei den Konzerten, die der mittlerweile 65-Jährige in seinen fast 40 Jahren Gladbecker Dienstjahren in dem katholische Gotteshaus über die Bühne brachte, erinnerte sich auch an die vielen klingenden Stunden.

Gladbeck: Kantor Konrad Suttmeyer überreicht Friederike Spangenberg einen Blumenstrauß

Da waren die großen Werke von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms und anderer Komponisten. Diese Konzerte mit schier unzähligen Mitwirkenden lockten auch Besucher aus Gladbecks Nachbarstädten in die Propsteikirche. Doch auch kleinere Formate stießen auf große Resonanz, darunter die Orgeltage, deren Vater Konrad Suttmeyer ist.

Er übergab am Sonntag den Dirigentenstab und einen großen Blumenstrauß – mit den besten Wünschen für die Zukunft – an seine Nachfolgerin Friederike Spangenberg. Die 35-Jährige wird hauptamtlich für die Kirchenmusik in der Propsteipfarrei verantwortlich zeichnen. Sie sagte: „Ob Kammermusik im kleinen Rahmen oder im Orchester Teil eines riesigen Klangkörpers zu sein: Mich hat immer fasziniert, mit anderen zu kommunizieren, sich fein miteinander abzustimmen.“ Das Gladbecker Publikum darf also gespannt sein, welche Töne Friederike Spangenberg anschlägt...