Gladbeck: Jugendhaus Maxus weist auf Angebote im Netz hin

Das Maxus macht - auch wenn die Anlaufstelle an der Erlenstraße derzeit geschlossen ist - viele Angebote im Internet. Auf dem Foto Geschäftsführer Markus Klein (li.) und Einrichtungsleiter Sascha Reichelt.

Gladbeck. Obwohl wegen der Corona-Pandemie geschlossen gibt das Maxus im Internet viele Tipps, wie man sich beschäftigen kann. Die Angebote sind kostenlos.

Das Kinder-, Jugend- und Kulturhaus Maxus ist seit dem 16. März genauso wie alle anderen Einrichtungen der Jugendförderung geschlossen. „Auch, wenn wir derzeit nicht in unserer Einrichtung sein können, möchten wir uns der Situation stellen und die Menschen unterstützen“, so Sascha Reichelt, Einrichtungsleiter des Jugendhauses an der Erlenstraße.

Zusammen mit der Falkenfamilie Recklinghausen werden unter den Namen #FalkenFuerZuhause täglich neue Spiel- und Kreativideen, Rezepte, Witziges und Videos aber auch Serviceleistungen angeboten. Das Angebot ist unter: https://www.falken-re.de/angebote/ zu finden. Unter der Rubrik „Service" sind Angebote, wie der Spieleverleih des Maxus, zu finden. Reichelt: „Natürlich alles kostenlos!"