Die Woodhouse Jazzband spielt am Sonntag beim Jazzfrühschoppen in der Stadthalle.

Gladbeck. Der Jazzclub lädt am Wochenende zu zwei Veranstaltungen. Das Duo Winkelmann / DeGroat und die Woodhouse Jazzband treten bei zwei Konzerten auf.

Gladbeck: Jazzclub startet mit zwei Veranstaltungen ins Jahr

Mit gleich zwei Veranstaltungen startet der Jazzclub Gladbeck am kommenden Wochenende in das neue Jahr. Am Freitag um 20 Uhr gastiert das Duo Winkelmann / DeGroat zusammen mit Martin Greif und Jürgen Koopmann im Café Stilbruch und am Sonntag spielt die „Woodhouse Jazzband“ ab 11.30 Uhr im Foyer der Stadthalle.

Mit der facettenreichen Stimme von Oliver Winkelmann und dem abwechslungsreichen Gitarrenspiel von David DeGroat kreiert das Duo einen einzigartigen und unverwechselbaren Sound, den die Besucher der Jazz Corner bereits im vergangenen Jahr erleben konnten, so der Jazzclub. Seit 2016 spielen Oliver Winkelmann (Gesang) und David DeGroat (Gitarre) im Duo zusammen. Unterstützt wird das Duo am Freitag von zwei Gladbecker „Musik-Urgesteinen“: Martin Greif am Saxophon und Jürgen Koopmann am Kontrabass. Der Eintritt ist kostenlos, ein Spendenhut wird herum gereicht. Der Jazzclub freut sich über eine Spende zur Finanzierung der Veranstaltungsreihe.

Jazzfrühschoppen am Sonntag ab 11.30 Uhr in der Stadthalle

Beim Jazzfrühschoppen am Sonntag tritt die Woodhouse Jazzband in der Stadthalle auf, sie ist eine der bekanntesten Jazzformationen in NRW, so der Jazzclub. Mehrere tausend Konzerte im In- und Ausland, zahlreiche Rundfunk- und TV-Auftritte sowie LP/CD- und DVD-Produktionen markieren den Erfolgsweg der Band seit ihrer Gründung im Jahr 1953.

Sie hat ihre Bandarbeit in der Ära des Stilpluralismus auf ein breites Musikspektrum ausgerichtet. Woodhouse bietet ein Repertoire aus Dixieland, Modernem Swing, Mainstream, Blues, Samba, Bossa-Nova, Jazzrock, Popmusik. Der Eintritt kostet 10 Euro, für Mitglieder des Jazzclubs ist er kostenlos. Der Jazzclub bietet für ganz junge Jazzfans, Kinder und Enkelkinder auch wieder „Schüler-Schnupper-Jazz“ für einen Euro an.