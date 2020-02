Gladbeck: Initiatoren der Pflanzaktionen brauchen Hilfe

Wie heißt es doch so schön: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr! Nach dieser Binsenweisheit setzen das Regionalforstamt Ruhrgebiet, der Hegering Gladbeck, der Förderverein Kotten Nie und die Rotarier schon bei Grundschulkindern an, um sie von klein auf für Natur und Umweltfragen zu sensibilisieren. Offensichtlich fällt das Engagement der Erwachsenen beim Nachwuchs auf fruchtbaren Boden, denn: Die Aktiven brauchen dringend ehrenamtliche Schützenhilfe bei ihren Baumpflanzaktionen.

Gladbeck: Erst- und Viertklässler pflanzen Bäumchen

Was vor vier Jahren in Gladbeck überschaubar begonnen hat, ist mittlerweile zu einem großen Ereignis herangewachsen. Wen wundert’s, dürfen die Mädchen und Jungen doch das tun, was Kinder eigentlich immer lieben: in der Erde buddeln. Zu Beginn der Aktion kamen die jungen „Wühlmäuse“ von der Josefschule zum Kotten Nie. Dort pflanzten sie die ersten Sämlinge in Töpfe, Grundstock eines zukünftigen Waldes. „Anschließend wurden die jungen Gärtner von ihrem Betreuer zu einem Pflanzbeet geführt“, erzählt Hegering-Sprecher Gerd Tersluisen, „dort brachten sie ihre Töpfe aus.“

Förster Markus Herber vom Regionalforstamt Ruhrgebiet: „Bei einem Großteil der Sämlinge handelt es sich um Stieleichen.“ Aber auch Hainbuche, Vogelkirsche, Eberesche, Haselnuss und Linde sind vertreten. Schließlich solle aus „klimastabilen Laubhölzern“ mal ein stattlicher Mischwald werden.

Später heißt es: „Bäumchen, Bäumchen, wechsel dich“. Als Viertklässler setzen die Neun- und Zehnjährigen die – hoffentlich – gediehenen Pflanzen vom Kotten Nie auf einen Acker der RAG an der Welheimer Straße um. Dann dürfte aus der Ursprungsgröße der Sämlinge von 30 bis 40 Zentimetern eine Höhe von 1,20 bis 1,50 Metern geworden sein, so Herber. Der Fachmann für waldpädagogische Arbeit betreut mit Tersluisen sowie Mitgliedern des Förderverein Kotten Nie und der Rotarier die Aktion, deren Umfang enorme Maße angenommen hat. Geschätzt 900 Kinder von Gladbecker Grund- und Förderschulen dürften es Jahr für Jahr sein – zu viele, als dass die bisherigen ehrenamtliche Kräfte die Aktion allein stemmen könnten.

Das Planungsteam für die Pflanzaktionen mit Grundschülern in Gladbeck freut sich über recht viele Helfer. Foto: Markus Herber

„Die Mädchen und Jungen sollen behutsam an die Natur herangeführt werden“, unterstreicht Tersluisen, „sie erhalten Bäume zum Anfassen, reichlich frische Luft und garantiert schmutzige Hände.“ Letzteres mache vielleicht den Mini-Gärtnern Spaß, stoße allerdings mitunter bei Müttern und Vätern auf wenig Gegenliebe, stellt Herber fest. Er berichtet: „Manche Schüler kommen in weißen Schühchen zum Pflanzen und haben dann Angst, sich dreckig zu machen. Es ist erschreckend, dass Eltern manchmal nicht wissen, was sie ihren Kindern zu so einem Termin anziehen sollen.“

Auffällig sei aber auch, dass Mädchen und Jungen bei den Pflanzaktionen „zum ersten Mal in Mutterboden fassen“. Und auch Tersluisen hat erfahren: Der Nachwuchs hat nicht selten keinerlei Bezug zur Natur. Woher auch? Oft genug staunen sie Bauklötze, wenn sie unter freiem Himmel aktiv werden. „Die Kinder wachsen nicht mehr in und mit der Natur auf, wie es früher einmal selbstverständlich war“, bemerkt der Jäger. Er führt ein Beispiel an: „Da müssen wir schon aufpassen, dass ein Schüler sein Pflänzchen nicht mit dem Kopf nach unten einbuddelt.“ Bodo Dehmel vom Förderverein Kotten Nie kann diese Beobachtung bestätigen, weiß er doch neben vielen Anekdoten von einer Begebenheit im Hühnerhaus des Treffs zu berichten. Da habe ein Junge doch tatsächlich gefragt, wo denn die Pappkartons seien, in die Hennen ihre Eier plumpsen lassen . . .

Tersluisen: „Kinder sind von der Natur zu begeistern, sie müssen nur an die Hand genommen werden.“ Und Spaß mache das ehrenamtliche Engagement bei den Aktionen schließlich auch den Erwachsenen. Deshalb appelliert der Obmann für Öffentlichkeitsarbeit beim Hegering: „Schützen-, Sport- und Taubenverein, Imker, Gärtner, Vogelzüchter und Naturschützer: Nehmt Euren Mut zusammen und spendet unseren Kindern ein paar Stunden Eurer Freizeit. Eine schönere Aufgabe für und mit unserem größten Gut, unseren Kindern, gibt es nicht.“ Zum Dank erwarten die Helfer strahlende Augen der Kleinen. Besondere Fähigkeiten seien nicht notwendig: „Die Erwachsenen müssen nur mit Kindern umgehen können.“

Der Experte vom Hegering: „Wir haben Unterstützer, die nicht im Rentenalter sind und sich für die Aktion zwei, drei Tage frei nehmen.“ Er findet, „rüstige Großeltern eignen sich ausgezeichnet für die Aufgabe.“ Tersluisen: „Vielleicht könnte die Stadtverwaltung einmal prüfen, ob sie nicht den einen oder anderen Gärtner in ihren Diensten freistellt? Wir sind für jede Hilfe dankbar. Auch wenn sie nur über einen kleinen Zeitabschnitt geht.“