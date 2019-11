Kommunalfinanzen Gladbeck: Hoffnung nach Schulden-Diskussionsrunde in Berlin

Gladbeck. Gladbecks Kämmerer schöpft nach der Diskussion in Berlin Mut. Bund und Länder dürften die Städte bei der Schuldentilgung nicht alleine lassen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Hoffnung nach Schulden-Diskussionsrunde in Berlin

Der Kämmerer der Stadt Gladbeck ist zuversichtlich von einer Diskussionsrunde auf Einladung von NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach aus Berlin zurückgekehrt, die die hohe Finanznot vieler Städte thematisierte. „Ich bin froh, dass inzwischen Bewegung in das Thema Altschulden gekommen ist,“ so Thorsten Bunte.

Bunte hatte an der Veranstaltung für die Stadt Gladbeck als Mitglied des parteiübergreifenden Aktionsbündnisses ‚Für die Würde unserer Städte‘ teilgenommen. „Es setzt sich jetzt offenbar endlich die Erkenntnis durch, dass sowohl Bund als auch Land eine hohe Verantwortung für die Verursachung unseres Schuldenstandes tragen. Es wird höchste Zeit, dass sich auch für die Stadt Gladbeck jetzt eine Perspektive auftut! Denn die über 200 Millionen Euro an Kassenkrediten können wir alleine unmöglich schultern, wollen sie aber auch nicht der jungen Generation hinterlassen.“

Seit zehn Jahren kämpft das Bündnis aus 70 hoch verschuldeten Kommunen aus acht Bundesländern mit mehr als neun Millionen Einwohnern dafür, dass Bund, Länder und Städte einen Weg zur gemeinsamen, langfristigen Tilgung der kommunalen Liquiditätskredite finden. Jetzt scheine der Erfolg endlich näher zu rücken. Diesen Eindruck habe zumindest das von Ministerin Scharrenbach initiierte Gespräch in der NRW-Landesvertretung in Berlin vermittelt, so Bunte. .