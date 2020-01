In der Inszenierung des Euro-Studios Landgraf spielt Helmut Zierl, einer der meistbeschäftigten Schauspieler des deutschen Fernsehens, die Hauptrolle.

Tourneetheater Gladbeck: Helmut Zierl spielt Hauptrolle in Miller-Drama

Gladbeck. Das Drama „Tod eines Handlungsreisenden“ ist im Februar in Gladbeck zu sehen. In der Hauptrolle: der bekannte TV-Schauspieler Helmut Zierl.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Helmut Zierl spielt Hauptrolle in Miller-Drama

Ein besonderer Theaterabend erwartet die Besucher am Dienstag, 4. Februar, ab 20 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Mit Arthur Millers Drama „Tod eines Handlungsreisenden“ steht ein beklemmendes, hochaktuelles Stück auf dem Spielplan – die Charakterstudie eines Menschen, der in einer rein profitorientierten Gesellschaft zum Verlierer werden muss.

Helmut Zierl spielt den Handlungsreisenden Willy Lomann

In der packenden Inszenierung des Euro-Studios Landgraf spielt Helmut Zierl, einer der meistbeschäftigten Schauspieler des deutschen Fernsehens, die Hauptrolle. Er brilliert in der Rolle des verzweifelten Handlungsreisende Willy Loman. Jahrelang hat der gearbeitet und sich von der Illusion tragen lassen, sich und seinem Leben eine Bedeutung geschaffen, seiner Familie ein Haus und seinen Kindern eine Zukunft gebaut zu haben.

Doch dann wächst die Panik, nicht mehr mithalten zu können in einer an Effizienzsteigerung und Selbstoptimierung orientierten Gesellschaft. Lomans Söhne sind bei Weitem nicht das geworden, was aus ihnen hätte werden können und sollen. ‚Biff‘ revoltiert gegen die Illusionen des Vaters, ‚Happy‘ macht sich nicht einmal die Mühe der Revolte. Lomans Frau Linda versucht, alles auszubalancieren, kann aber die wachsende Verzweiflung auch nicht aufhalten.

Zum Schluss fällt Loman nur noch der Freitod ein

Als Willy Loman entlassen wird, fällt ihm, dem „wertlos und überflüssig“ gemachten, nur der Freitod ein. Er fährt mit seinem Auto gegen einen Baum, um mit dem Tod seine Lebensversicherung freizumachen, 20.000 Dollar. Arthur Millers 1949 uraufgeführtes Stück wurde u. a. mit dem Pulitzerpreis und dem Tony Award ausgezeichnet.

Die Eintrittskarten kosten 25 / 23 / 21 Euro zzgl. Gebühren (Ermäßigungen auf Anfrage).