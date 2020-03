Die Aufregung des Friseurteams im Salon „Top Hair“ war am Montagnachmittag ähnlich groß, wie bei Heidi Klums Top-Model-Kandidatinnen vor dem nächsten Foto-Shooting. Denn Wendy Iles, die Lieblings-Haarstylistin von Heidi Klum, der auch weitere Promis wie Rita Ora, Cate Blanchett, Gigi Hadid oder Jennifer Aniston in Sachen Frisur das Vertrauen schenken, schaute in der Gladbecker City vorbei. Die kleingewachsene Powerfrau führte dem Team von Katja und Andreas Krischel Tipps und Kniffe rund um aktuelle Frisurentrends vor. Das allerdings mit Verspätung, denn die Auswirkungen des sich ausbreitenden Coronavirus hatten die Starfriseurin ausgebremst.

Die gebürtige Australierin lebt in der Nähe von Paris, zwei Flüge seien ihr wegen der Corona-Ausbreitung gestrichen worden, „so dass ich mich schließlich in den Zug gesetzt habe“, erzählt sie. Auch die Fach-Messen Top Hair in Düsseldorf und Cosmoprof in Bologna seien abgesagt worden. Besonders ängstlich, selbst zu erkranken, sei sie nicht, „ich bin körperlich und gesundheitlich ziemlich fit“. Gleichwohl habe sie ihren Sitzbereich im Zug „erstmal mit Desinfektionstüchern gereinigt“ und ihre Handschuhe angelassen. Damit wolle sie aber nicht nur sich, sondern auch andere Fahrgäste schützen.

Das nächste Treffen mit Heidi Klum steht schon fest

Apropos Schutz. Trockenes und sprödes Haar wieder fit zu machen, das ist die Mission der Unternehmerin, die derzeit ausgesuchte Partner-Salons in Deutschland besucht, die ihre Produkte Iles Formula verwenden. Bei Top Hair darf Lilia Kuhlmann als Model im Frisierstuhl Platz nehmen. Immerhin, sie braucht keine Angst wie jüngst Heidis Models beim Umstyling zu haben, dass an ihrer langen Haartracht drastisch die Schere angesetzt wird.

Gute Laune beim Top Hair-Team auch beim Haarewaschen mit Starfriseurin Wendy Iles. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Bei ihr ist nur Waschen, Haarpflege und Styling angesagt. Sie selbst „liebe lange Haare“ und könne es gut verstehen, wenn die Mädchen trauern, sagt Wendy Iles. Bei einigen Top-Model-Staffeln war die Stylistin schon mit dabei. Im Vorfeld würden die passenden Frisuren besprochen, das letzte Wort habe Heidi. Das betreffe natürlich auch deren eigene Frisur. Das Vertrauen zur Lieblings-Haarstylistin ist aber offensichtlich groß, „Heidi bucht mich gerne für größere internationale Events wie die Oscar-Verleihung und immer dann, wenn sie in Europa zu tun hat“, erzählt Wendy Iles. Das nächste Treffen stehe schon fest, „Ende des Monats in New York, dann startet Heidis neue Castingshow Making the Cut auf Amazon-Prime-Video“.

Ein Video vom Spektakel im eigenen Frisörladen dreht derweil Andreas Krischel mit seinem Smartphone. Star-Stylistin und Model Lilia sind dicht umringt vom interessierten Top-Hair-Team, die konzentriert den Erklärungen der Expertin zuhören. Etwa, dass sie ihr Finishing-Serum vor dem Föhnen ins Haar einbringe, „das gibt Geschmeidigkeit und schütz auch vor übermäßiger Hitze“. Sie föhne die Haare immer von den Spitzen beginnend in Richtung Haaransatz trocken. Und welcher Trend in Sachen Haartracht angesagt ist, wird freilich auch verraten: „Natürlichkeit“. Bedeutet, „dass Farben zurückhaltender und generell natürlichere Töne verwendet werden“.

Begeistertes Fazit am Ende der zweistündigen Stippvisite

Katja Krischel ist am Ende der knapp zweistündigen Stippvisite begeistert. „Wendy Iles hat überhaupt keine Starallüren und ist sehr sympathisch. Man merkt, dass sie eine Vollblutfriseurin und Stylistin ist, die ihren Job und Haare liebt.“ Das bestätigt Model Lilia, das begeistert mit den Händen durch ihre frisch gepflegten Haare fährt. „Meine Haarspitzen haben sich vorher sehr strohig angefühlt und viel Spliss habe ich auch gehabt.“ Jetzt sei das verschwunden, „das Haar fühlt sich samtig an und auch die Balayage-Übergänge sind weicher geworden“. Das Coolste ist aber nicht direkt zu sehen, nämlich, dass der hübsche Teenager jetzt lässig im Freundeskreis erzählen kann, „mir hat die Starfriseurin von Heidi Klum und Supermodel Gigi Hadid die Haare gestylt“.