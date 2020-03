Die Band „Haris und der schwarze Hund“ sowie Begleiter Danny Attack brachten am Freitagabend das Haus Surmann an seine räumlichen Grenzen. In der urigen Eckkneipe in der Innenstadt konnte man sich kaum bewegen, weil so viele Besucher sich den Auftritt ansehen wollten.

Gladbeck: Die Band „Haris und der schwarze Hund“ trat mit dem Singer-Songwriter Danny Attack auf

Die Gladbecker Band um Haris Resic hatte sich am Wochenende mit dem kalifornischen Singer-Songwriter Danny Attack zusammengetan, um insgesamt drei Auftritte zu spielen. Start war in Gladbeck; Münster und Solingen folgten am Samstag und Sonntag. Danny Attack, bürgerlich Danny Guzman, eröffnete den Abend mit seiner Gitarre. Er präsentierte den Besuchern mit tiefer, rauchiger Stimme seine selbst geschriebenen Songs.

Danny Attack beschreibt seinen Stil als „Singer-Songwriter-Folk-Punk.“ Der Musiker lebt eigentlich in Los Angeles und kam über einen gemeinsamen Freund mit „Haris und der schwarze Hund“ zusammen. Der Tourauftakt in Gladbeck habe ihm gut gefallen, sagte er. „In kleineren Orten sind die Leute meistens besser drauf. Ich wusste nicht, was ich erwarten soll, aber es ist wirklich total voll geworden!“

Viele Besucher kannten Mitglieder der Band „Haris und der schwarze Hund“ aus Gladbeck aus früheren Zeiten. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Nach Guzmans Auftritt hatte die Band Heimspiel. Die Gruppe um Sänger Resic spielt seit anderthalb Jahren Liveauftritte, hatte aber laut „Jen Doe“, Resics Frau, jetzt den ersten Auftritt in der Heimatstadt.

Resic charakterisiert die Songs der Band als nachdenkliche, akustische Balladen. Sie würden eher zum Nachdenken als zum Feiern einladen, meint er, „das meiste erschließt sich nicht sofort.“

Der im Namen der Band erwähnte schwarzen Hund ist dem britischen Volksglauben entlehnt. Dort stehe der besagte Vierbeiner meist für einen Unglücksboten, aber auch für Depressionen, so der Sänger. Traurigkeit spiele aber nicht die Hauptrolle für die Musiker, eher sollen Hörer aus den Songs Hoffnung schöpfen. Die Besucher waren jedenfalls guter Dinge.

Viele kannten eines der Bandmitglieder von früher. Marcel Fersen hat zum Beispiel mit Haris Resic die Johannes-Kessels-Akademie besucht und sah sich den Auftritt mit seinem Vater Helmut Fersen an. „Früher hat er härtere Musik gemacht, aber so ist es auch gut“, sind die beiden sich einig. Kathrin Libor dagegen ist mit Drummer Phil-Joffrey Thiel zur Schule gegangen. „Ich habe die Veranstaltung auf Facebook gesehen“, erzählte sie.

Im Haus Surmann war es für die Band nicht leicht, eine nachdenkliche Stimmung zu erzielen – viele Menschen, ein hoher Geräuschpegel, viele Wiedersehen. Aber das ist an einem Freitagabend vielleicht ja auch ganz gut so.