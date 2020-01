Gladbeck: Große Auswahl bei der Schulranzen-Messe

Sitzt, passt, wackelt und hat Luft: Bei der Schulranzen-Messe fanden am Samstag viele zukünftige Gladbecker Erstklässler und ihre Eltern den passenden Tornister. Neben der Fachberatung in Sachen Ranzen gab es Tipps rund um einen gelungen Schulstart und auch Unterhaltung für die kleinen Besucher.

Anprobieren, um den richtigen Sitz des Tornisters zu ermitteln, ist wichtig. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Mehr als vierhundert Tornister in den verschiedensten Farben und Ausführungen stapelten sich im Kundenzentrum der Sparkasse. Kinder begutachteten mit ihren Eltern oder Großeltern die unterschiedlichen Modelle, prüften Materialien oder die jeweilige Ausstattung, Fachberaterinnen halfen bei der Auswahl und dem Anpassen der höhenverstellbaren Tragegurte.

Die persönliche Beratung ist für viele Eltern sehr wichtig

„Beim Thema Schulranzen setzen viele Eltern nach wie vor auf eine persönliche Beratung“, wusste Ausstellerin Heike Detampel von „Pro Büro und Kopier“. Schließlich müsse man bei seiner Wahl allerlei Dinge beachten, erklärte die Fachberaterin, die mit ihren Kolleginnen und Kollegen wie in den Vorjahren alle Hände voll zu tun hatte. Bei einem Schulranzen komme es besonders auf die ergonomische Form an: „Der Tornister sollte dem Schulkind entsprechend ausgewählt werden und dabei weder zu schwer noch zu groß sein.“ Hier vor Ort könne man verschiedene Passformen ausprobieren, vor allem für die Kinder sei es wichtig, den Ranzen vor dem Kauf auch getragen zu haben.

Dieser Meinung war auch Natalia Schmidt, die gemeinsam mit ihrer Tochter Ellie einen Tornister aussuchte. „Ich habe vorher im Internet recherchiert und die Auswahl so eingegrenzt. Heute kann man dann auch das Material anfassen und schauen, welcher Tornister besser passt“, erläuterte die Gladbeckerin. So blieb Ellie wie vielen anderen Kindern an diesem Tag die Qual der Wahl: Welches Motiv gefällt am besten?

Mädchen mögen weiterhin Feen- und Einhorn-Motive, Jungen lieber Fußballmotive oder Dinos

Clownzauberer Wasko sorgte für lustige Unterhaltung auf der Schulranzen-Messe Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Nach wie vor gibt es gewisse Mädchen- und Jungenmotive“, erklärte „Pro Büro und Kopier“-Geschäftsführer Christian Podszuk. Obwohl da jedes Kind frei entscheiden dürfe, greifen die Mädchen eher zu hellen oder rosa Modellen mit Pferde-, Feen- oder Einhorn-Motiven, während „Jungs häufig dunklere Tornister mit Fußball- und Polizeimotiven oder Dinos wählen“, führte Podszuk weiter aus. Was alle Schulranzen dabei gemeinsam haben, sind auffällige und reflektierende Elemente, denn Sicherheit im Straßenverkehr ist besonders bei Schulanfängern ein wichtiges Thema.

Gladbeck Ranzenmesse in der Nachbarstadt Wer die Schulranzen-Messe in Gladbeck verpasst hat, muss nicht auf große Auswahl und Beratung beim Tornisterkauf verzichten. Die Fachleute stehen nicht nur in ihrem Geschäft auf der Hochstraße, sondern auch bei Messen in den Nachbarstädten beratend zur Seite. Eine der nächsten Ranzen-Messen findet am 8. Februar in der Sparkasse Bottrop, Schützenstraße 13, statt. Die Verkehrswacht empfiehl, in der dunkleren Jahreszeit für einen sichereren Schulweg zu sorgen, indem die Kinder reflektierende Kleidung tragen.

Neben der Verkehrswacht und einem Ballonkünstler, der Hunde, Hüte oder Krokodile aus seinen Ballons zauberte, empfingen Elisabeth Klapheck für die Stadtbücherei und Ernährungsberaterin Katharina Ketteler die Erstklässler in spe. „Heute liegt der Fokus ganz klar auf den Tornistern, aber Informationen über gesunde Ernährung, ein Apfel als Geschenk oder der Einblick in die Angebote der Bücherei sind ein gutes Beiwerk“, fand Ketteler. „Natürlich muss das, was die Kinder in der Schule lernen, auch zuhause weiter geübt werden, da sollten Eltern auch die Initiative ergreifen“, ergänzte Klapheck und betonte den einfachen Zugang zu den unzähligen Büchereimedien für alle Altersgruppen: „Auch heute haben einige Kinder den kostenlosen Büchereiausweis beantragt.“

Freudestrahlend mit dem neuen Tornister zur Kasse

Während einige Kinder mit ihren Eltern noch durch das Angebot streiften, hatte sich Sophia Piumelli schon für einen Tornister entschieden: Freudestrahlend stand sie mit ihren Eltern in der langen Schlange vor der Kasse. „Das Angebot und die Beratung hier sind einfach super. Wir sind heute zum ersten Mal hier und kommen sicher in zwei Jahren wieder, wenn der kleine Bruder eingeschult wird“, war sich Yasemin Piumelli sicher.