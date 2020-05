Gladbeck: Gladbecker können Zuschüsse für Heizungen erhalten

Gladbeck. Die Stadt Gladbeck und die Ele fördern den Einbau moderner Brennwerttechnik. Für die Sanierung alter Heiztechnik werden Zuschüsse gewährt.

Eine alte Heizung modernisiert man am besten, bevor es wieder kalt wird. Aber nicht nur deswegen ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, einen Geräteaustausch anzugehen. Denn ab dem 1. Juni 2020 stehen für sanierungswillige Eigenheimbesitzer im Emscher-Lippe-Land wieder zusätzliche Fördermittel bereit.

Gladbeck: Mit Hilfe von Modernisierung kann viel für den Klimaschutz getan werden

Die Initiative „Heizenergiewende jetzt!“ der Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) und der Städte Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck belohnt den Einbau moderner Brennwerttechnik mit Fördergeldern. Die Zahl alter Heizungen im Einzugsgebiet sei hoch, „entsprechend groß ist das Potential der Aktion“, weiß ELE-Heizungsexperte Sebastian Piehl.

Er berichtet: „Deutschlands Heizungsanlagen sind im Schnitt 17 Jahre alt. In 40 Prozent der Wohnungen sind die Heizungen 20 Jahre und älter und sollten ausgetauscht werden.“ Die Initiative solle Anreize bieten und Impulse setzen. Piehl: „Der hohe Modernisierungsbedarf bietet auch Chancen. Hier können wir für die Klimaschutzziele und die deutliche Reduzierung der CO2- Emissionen noch richtig viel erreichen.“

Dazu bieten die ELE und die Stadt Gladbeck Investitionszuschüsse: Der Versorger bietet ein Produkt ohne Anfangsinvestition, um die Haushalte finanziell zu entlasten. Kunden, die in einem bestehenden Wohngebäude bisher kein Erdgas eingesetzt haben und noch in diesem Jahr auf Erdgas-Brennwerttechnik umstellen, können beispielsweise einen Barzuschuss in Höhe von 200 Euro von der ELE bekommen. Piehl: „Mit ELE heizkomfortPlus bieten wir Eigentümern oder Mietern von Ein- und Zweifamilienhäusern einen Komplettservice. Sie erhalten eine moderne Gasbrennwertheizung ganz ohne anfängliche Investitionskosten. Die ELE übernimmt für einen monatlichen Festbetrag Anschaffung, Einbau und Instandhaltung. Auch die Kosten für Schornsteinfeger, Wartung und Reparatur sind inklusive. Das macht den Einstieg leicht und zahlt sich dauerhaft aus – für sie und für die Umwelt.“

Die Stadt Gladbeck unterstützt Bürger der InnovationCity-Quartiere Stadtmitte und Rentfort-Nord beim Austausch oder der Optimierung ihrer Heizung. Sophia Sprang, Sanierungsmanagerin für Rentfort-Nord: „Mit dem Zuschuss gewährt die Stadt Bewohnern in einem einfachen Antragsverfahren einen Zuschuss von bis zu 500 Euro. Wird ebenfalls ein Hydraulischer Abgleich durchgeführt, erhöht sich der Zuschuss um 300 Euro, sodass insgesamt bis zu 800 Euro Zuschuss möglich sind.“

Bis zum 31. Oktober 2020 können sich Interessenten die zusätzlichen Fördermittel von der ELE sichern. Weitere Informationen: oder waerme-contracting@ele.de