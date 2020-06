Gladbeck: Geplatzte Feier wegen Corona - wer muss zahlen?

Heiraten ohne Gäste. Viele geplante und gebuchte Feiern mussten aufgrund des zunächst scharfen Kontaktverbotes in der Corona-Krise auch in Gladbeck abgesagt werden (Symbolfoto).

Gladbeck Aufgrund der Corona-Pandemie mussten auch Gladbecker Hochzeits- oder sonstige Feiern absagen. Die Verbraucherberatung sagt, wer die Kosten trägt.

Aufgrund der verschärften Corona-Regeln und dem Kontaktverbot mussten auch in Gladbeck terminierte Hochzeitsfeiern, zum runden Geburtstag geplante große Partys oder Abiturfeiern abgesagt werden. Zur Enttäuschung über den verpatzten Festtag gesellt sich nun auch noch die bange Frage, ob die Kosten für gebuchte Leistungen dennoch anfallen. Die für Gladbeck zuständige Verbraucherzentrale gibt eine beruhigende Antwort.

Anbieter fordern teils hohe Stornierungskosten

„Die Hochzeitspaare, die sich ratsuchend an uns wenden, sind oftmals mit Forderungen von Anbietern konfrontiert, die Stornierungskosten für angemietete Räume oder Event-Locations fordern oder bestenfalls Gutscheine für eine spätere Nutzung anbieten“, berichtet Doris Grzegorczyk, Beraterin in der für Gladbeck zuständigen Beratungsstelle Bottrop der Verbraucherzentrale NRW. Ein Angebot, das für abgesagte Hochzeitsfeiern, aber auch für ausgefallene Partys zum runden Geburtstag oder Abiturfeiern für die Betroffenen oftmals wenig Sinn ergebe. "Denn der eigentliche Anlass für das Fest ist fest terminiert und liegt nach der Aufhebung der Corona-Einschränkungen ja nicht mehr vor." Da stelle sich die Frage: Können Verbraucherinnen und Verbraucher in solchen Fällen von den getroffenen Vereinbarungen zurücktreten und ihr Geld zurückzufordern?

„Da bei einer Hochzeitsfeier der Zweck der Anmietung einer Location also aus behördlichen Gründen entfällt, liegt juristisch betrachtet die ‚Unmöglichkeit der Leistungserbringung‘ vor und für die Verbraucher besteht keine Pflicht zur Zahlung. Entsprechend darf der Vermieter bei einer Absage auch keine Stornokosten verlangen“, informiert die Verbraucherberaterin. Da es sich bei privaten Festen wie Hochzeiten, Abifeiern oder Geburtstagspartys auch nicht um eine Musik-, Kultur-, Sport- oder sonstige Freizeitveranstaltung handele, "werden diese auch nicht von den

Regelungen des Gutscheingesetzes umfasst. Die Verbraucher müssen bei der Absage der Festivität also auch keinen Gutschein akzeptieren", so Doris Grzegorczyk. So bleibe nach dem Frust über das verpatzte Fest zumindest ein Trost: "Das gesparte Geld kann nun für andere Dinge verwendet werden."

Trauungen mit Gästen sind jetzt wieder erlaubt

In NRW sind standesamtliche Trauungen mit Gästen wieder erlaubt. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Gäste das Kontaktverbot beachten. Entsprechendes gilt für kirchliche und andere religiöse Trauungen. „Veranstaltungen und Versammlungen mit geselligem Charakter sind jedoch weiterhin untersagt. Dies gilt auch für die Feier oder Hochzeitsparty im Anschluss", erläutert die Verbraucherberaterin.

Kontakt/ Termivereinbarung mit der Verbraucherzentrale in Bottrop unter der Telefonnummer 02041-5671601 oder über das Kontaktformular im Internet: verbraucherzentrale.nrw/bottrop.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.