Gladbeck. Der einstige Liedermacher Jörg Lehwald hat ein Buch veröffentlicht. Die Anekdoten spielen auch in seiner Zeit an der Erich-Kästner-Realschule.

Gladbeck: Früherer Lehrer schreibt über Alltagskatastrophen

Ja, bei so einem Trödelmarktbesuch kann auch schon mal eine Menge schief gehen. Vor allem für jene, die es zum allerersten Mal wagen, einen Tapeziertisch als Verkaufsfläche aufzubauen. Da warten nicht nur unfreiwillige Helfer, die ungefragt den Warenvorrat aus dem voll gestopften Auto mit ausräumen, um so mögliche Schnäppchen als Erste zu entdecken. Es wartet auch Knatsch mit den Standnachbarn über eine zu moderate Preispolitik. Dies ist nur eine von 16 Anekdoten, die Jörg Lehwald, Gelsenkirchener Autor und langjähriger Lehrer an der Gladbecker Erich-Kästner-Realschule, in seinem neuen Buch „Köstliche kleine Katastrophen“ erzählt, das nun erschienen ist.

Der Name des 64-Jährigen, der im Berufsalltag als Lehrer für Deutsch und Erkunde an der Erich-Kästner-Realschule gewirkt hatte, ist auch so manchem Musikfreund ein Begriff: Anfang dieses Jahrtausends hatte Lehwald als Liedermacher einige Platten aufgenommen und zudem ausgiebige Tourneen quer durch die Republik absolviert. Zuvor hatte er als junger Mann in einer lokalen Bluesrock-Band auf Bühnen gestanden. „Die Musik ist das Beste, was ich bislang gemacht habe“, sagt Lehwald.

Gladbeck Weitere Infos „Köstliche kleine Katastrophen“ von Jörg Lehwald, Noel-Verlag, 120 Seiten, 13,90 Euro, ISBN 978-3-95493-322-8. Erhältlich im Buchhandel oder bestellbar im Netz. „Ich schreibe nie zu Hause, sondern lieber im Café oder Restaurant, manchmal auch an einem Stehtisch beim Bäcker“, erzählt der Autor. Ein Laptop ist Lehwald dabei aber fremd. „Ich schreibe meine Ideen immer per Filzstift in ein kleines Heft und formuliere die Sätze meistens gleich komplett aus.“

Rund 50.000 Vinylplatten gehören zu Jörg Lehwalds Sammlung

Seine Liebe zur Musik zeigt sich auch in seiner Sammelwut: Rund 50.000 Vinylalben und CDs nennt er sein Eigen. Es braucht gleich mehrere Zimmer und Abstellmöglichkeiten, um dieses gewaltig große Privatarchiv zu lagern. Zu jedem einzelnen dieser Werke hat er ein kleines Karteikärtchen geschrieben, auf denen er alle für ihn relevanten Infos zu jeder Band und dem Album hinterlassen hat.

So sah der Gelsenkirchener Jörg Lehwald im Jahr 2002 aus, als er sein Set aus Schulbuch und Anti-Gewalt-CD präsentierte. Foto: Lehwald

„Im Jahr 2010 habe ich mit dem Tod meiner Mutter dann aufgehört, Musik zu machen“, blickt Lehwald zurück. Es begann eine Art kreative Pause, die bis zum Oktober 2017 anhielt. Zunächst schmiedete der inzwischen pensionierte Pädagoge den Plan, sein zweites Buch zu schreiben. Das erste war ein Schulbuch, das er 2002 im Set namens „Dich betrifft es“ zusammen mit einer CD herausgebracht hatte. Auf dieser waren Anti-Gewalt-Songs zu finden. „Ich wollte einen ernsten, gesellschaftskritischen Roman schreiben. Doch irgendwie kam ich im Schreibprozess nicht wirklich voran und war selbst nicht zufrieden.“

Das Oberhausen aus Oberbayern

Dann traf er eine alte Freundin im Café, man kam ins Plaudern und der Musikfan begann, einige Anekdoten zu erzählen. Seine Bekannte lachte sich dabei kringelig und stellte fest: „Wieso schreibst Du nicht diese Geschichten auf? Das ist doch alles so skurril und witzig.“ Gesagt, getan! Er verwarf die Romanpläne, entsorgte alles für den Roman Geschriebene und begann von vorn. Knapp zwei Jahre dauerte es, bis er 16 Kurzgeschichten beisammen hatte.

„Ich habe sie vier Verlagen angeboten. Alle waren interessiert“, so Lehwald. Letztlich entschied er sich für eine Zusammenarbeit mit dem Noel-Verlag. Zum einen, weil dieser sich in den Verhandlungen als sehr kooperationsbereit erwies. „Zum anderen, weil die aus Oberhausen sind“, erzählt Lehwald und muss leicht verlegen schmunzeln. Denn er dachte natürlich an die Revier-Großstadt in der Nachbarschaft. Erst beim ersten telefonischen Kontakt mit dem Verleger, der mit bayrischem Akzent sprach, schaute er noch einmal genauer nach – und entdeckte, dass es auch in Oberbayern eine Gemeinde namens Oberhausen gibt. „Da musste ich herzhaft über mich selbst lachen“, erzählt Lehwald.

Seine Anekdoten haben autobiografische Züge. „Sie sind mir so oder so ähnlich passiert.“ Sie spielen in seiner Jugend, Kindheit, in der Studentenzeit, aber auch in seiner Zeit als Musiker und Lehrer. Herausgekommen ist ein 120 Seiten umfassendes Buch, das sich auch prima als Bettlektüre eignet. Die 16 kleinen Katastrophen-Geschichten lesen sich leicht und bekömmlich weg.