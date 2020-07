Die offizielle Planoffenlage für den Ausbau der B 224 zur A 52 am Kreuz mit der A 2 endet.

A-52-Planung Gladbeck: Frist für einen Blick in die A-52-Planung endet

Gladbeck Die offizielle Offenlage der Pläne für den Ausbau der B 224 zur A52 südlich der A2 und für das Autobahnkreuz endet. Einwände noch bis 4. August.

Die offizielle Präsentation der Pläne für den Ausbau der B 224 zur A 52 sowie für den Bau des Autobahnkreuzes in Wittringen haben in den letzten Wochen für einigen politischen Wirbel gesorgt - am Dienstag, 21. Juli, endet nun die behördliche "Offenlegung".

Die aktuellen Pläne mit den seit den Ursprungsplänen von 2015 erfolgten Änderungen für den Bau der A 52 von der Stadtgrenze zu Bottrop bis einschließlich Autobahnkreuz sind im Internet einzusehen(unter der Adresse der Bezirksregierung Münster: brms.nrw.de/go/verfahren), aber auch - nur noch am Dienstag - im Rathaus.

"Offenlage" ist ein Schritt zum Planfeststellungsbeschluss

Wer das noch spontan tun möchte, muss sich aber telefonisch bei der Stadtverwaltung unter Telefon 02043/99-2271 anmelden. Und bis zum 4. August können Einwände gegen die Planung vorgetragen werden, siehe auch A-52-Projektseite (strassen.nrw.de/de/wir-bauen-fuer-sie/projekte/a52).

Die „Offenlage“ ist ein wichtiger Schritt des offiziellen Planfeststellungsverfahrens. Am Ende steht der Planfeststellungsbeschluss, der die Basis für den Bau von Autobahn und Autobahnkreuz sein soll. Vor dem Beschluss müssen sich die Planer mit den Einwänden von Bürgern, Verbänden und Politik beschäftigen, eventuell Änderungen vornehmen, sich möglicherweise auch mit Klagen auseinandersetzen.

