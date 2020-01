Zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Frau Verletzungen erlitt, kam es auf der B224 in Gladbeck.

Gladbeck: Frau bei einem Auffahrunfall leicht verletzt

Eine Frau zog sich in Gladbeck auf der B224 bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15 Uhr leichte Verletzungen zu. Ein Fahrzeug war auf einen anderen Pkw geprallt.

Nach Polizeiangaben waren zum besagten Zeitpunkt ein 32-jähriger Autofahrer aus Goch mit seiner 31-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Goch, und ein 24-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Essener Straße (B224) in Gladbeck unterwegs. Der 32-Jährige musste verkehrsbedingt warten. Der Gelsenkirchener fuhr auf diese Auto auf. Dabei verletzte sich die 31-Jährige Beifahrerin leicht, sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. An den Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 2000 Euro.