Gladbeck: Feuerwehreinsatz im Aldi-Markt

Die Aldi-Filiale an der Horster Straße in Gladbeck.

Gladbeck. Supermarktkunden wurden am Samstag aufgeschreckt. Der Löschzug der Feuerwehr rückte auf dem Parkplatz an der Horster Straße mit Blaulicht an.

Am Samstagnachmittag wurden Geschäftskunden des Aldi-Supermarktes in der Stadtmitte aufgeschreckt. Der Löschzug der Feuerwehr rückte auf dem Parkplatz an der Horster Straße mit Blaulicht an.

Gegen 13.25 Uhr war die Alarmierung über die Brandmeldeanlage des Discounters in der Hauptwache aufgelaufen. Die Floriane rückten zum nur wenige hundert Meter entfernten Einsatzort in der Stadtmitte aus. Dort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Brandmeldeanlage hatte durch die Rauchentwicklung ausgelöst, die beim Öffnen eines Backofens im Back-Shop des Discounters ausgetreten war.

Wohl nicht das erste Mal, denn die Aldi-Mitarbeiter blieben gelassen. Der Geschäftsbetrieb war trotz des Alarms weiter gelaufen.