Gladbeck: Feuerwehreinsatz bei der Firma Rockwool

Der Hauptzug der Feuerwehr rückte am Donnerstagvormittag zur Firma Rockwool aus. Die Alarmierung erfolgte über eine Brandmeldeanlage in einer Firmenhalle des Dämmstoff-Herstellers.

Erst am Montagabend war ein Einsatz auf dem Firmengelände an der Bottroper Straße erfolgt. Beim Abstich von Schlacke war es zu einem Brand in einem Ofen mit starker Rauchentwicklung in einer Halle gekommen.

Dieses Mal konnte der Einsatz dann schnell beendet werden. Denn der vorrückende erste Trupp konnte keine Feuer entdecken und auch weitere Erkundungen zeigten keinen Brand. „Die Meldeanlage könnte aufgrund starker Staubaufwirbelung ausgelöst haben“, vermutete der Einsatzleiter der Feuerwehr, Simon Blankenhagen.