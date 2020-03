Gladbeck: Feuerwehr löscht brennenden Dachstuhl

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck hat am Montagabend einen Dachstuhlbrand in einem Bungalow mit Seniorenwohnungen gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr hat am Montagabend an der Josefstraße einen brennenden Dachstuhl gelöscht. Um kurz vor 21 Uhr hatten Bewohner die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Brand bereits von der Hauseingangstür in den Zwischendeckenbereich unterhalb der Dachpfannen ausgebreitet.

Mit einem Hohlstrahlrohr und dem Hochdruck-Schneid-Löschsystem „Cobra“ konnten die Feuerwehrleute den Brand schnell unter Kontrolle bringen. „Auf einer Fläche von rund zwölf Quadratmetern mussten wir die Dachpfannen abnehmen, um an die Holzkonstruktion des Dachstuhls zu kommen“, sagt Einsatzleiter Georg Fragemann. So gelangten die Einsatzkräfte an die Brandnester und löschten sie mit Wasser ab. Während des Einsatzes kontrollierten sie die Dachkonstruktion mit einer Wärmebildkamera.

Einsatzleiter vermutet einen technischen Defekt als Brandursache

Bei dem Haus handelt es sich um einen Bungalow in einem Karree, in dem Seniorenwohnungen untergebracht sind. Als Ursache für den Brand vermutet Fragemann einen technischen Defekt in der Beleuchtungsanlage an einem Hauseingang.

Die Bewohnerin des betroffenen Hauses kam bei ihrem Sohn unter, die anderen Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Häuser zurückkehren. Verletzt wurde niemand. 37 Feuerwehrleute der Löschzüge Zweckel, Rentfort, der hauptamtlichen Wache und des Rettungsdiensts waren im Einsatz. Der Einsatz konnte nach zweieinhalb Stunden beendet werden.