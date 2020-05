Gladbeck: Evangelischer Gottesdienst bald in Johanneskirche

Blick auf die St. Johanneskirche an der Bülser-/ Ecke Buersche Straße in Gladbeck.

Gladbeck Gemeindemitglieder im Bezirk Mitte der Evangelischen Kirchengemeinde Gladbeck feiern künftig ihre Gottesdienste in der kath. Johanneskirche.

Auch im Bezirk Mitte kann die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Gladbeck bald wieder Gottesdienste feiern. Dies ist durch die Gastfreundschaft der katholischen Gemeinde ab Pfingstsonntag in der St. Johanneskirche an der Bülser Straße 4 möglich.

Ausweichquartier während des Umbaus der Christuskirche

Durch den angelaufenen Umbau der Christuskirche stellt die Corona-Pandemie die ev. Gemeinde in er Stadtmitte noch einmal vor zusätzliche Herausforderungen. Vor dem Corona-Shutdown konnten die sonntäglichen Gottesdienste des Bezirks als Ausweichquartier in der katholischen St. Lambertikirche gefeiert werden. Danach fand die Feier der katholischen Messe statt. Das sei nun durch die vorgeschriebenen Schutzkonzepte nicht mehr möglich. "Die Gastfreundschaft der katholischen Gemeinde bleibt jedoch weiter bestehen", teilt Pfarrerin Stefanie Erling weiter mit. "Ab 31. Mai, Pfingstsonntag, werden die evangelischen Gottesdienste des Bezirks Mitte jeweils um 10 Uhr in der St. Joahnneskirche gefeiert."

Insgesamt dürfen 34 Personen am Gottesdienst teilnehmen. Während des Gottesdienstes muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. Auf Gemeindegesang wird wegen des erhöhten Infektionsrisikos verzichtet. Alle Gottesdienstbesucher müssen sich vor dem Gottesdienst mit Namen, Adresse und Telefonnummer in einer Anwesenheitsliste registrieren, um gegebenenfalls Infektionsketten nachverfolgen zu können.

Corona-Regeln gelten bereits in den evangelischen Kirchen

Diese Regelungen galten bereits für die zur Verfügung stehende evangelischen Petruskirche an der Vehrenbergstraße in Rosenhügel sowie für St. Stephani an der Söllerstraße in Zweckel. Hier wurden vergangenes Wochenende wieder Sonntags-Gottesdienste gefeiert.