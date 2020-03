Acht Veranstaltungen und Ausflüge bieten die städtische Seniorenberatung und der Seniorenbeirat in den kommenden drei Monaten für ältere Menschen an. Der Flyer liegt ab sofort im Fritz-Lange-Haus, Friedrichstraße 7, aus.

Los geht es am Samstag, 4. April, mit einer Tanzparty für Junggebliebene. Von 15 bis 18 Uhr locken karibische Klänge die Besucher auf die Tanzfläche (ausführlicher Bericht folgt). „Kennen Sie Deutschland“ heißt es am 27. April ab 15 Uhr beim interaktiven Wissensquiz vom Verein „Bürger Europas“. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter 992775. Ein Maibaumfest können die Besucher am 19. Mai im Fritz-Lange-Haus feiern. Für Musik sorgt Jürgen Sartorius.

Fußball-Talk unter anderem mit Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer

Um „Fußball gestern und heute“ geht es am 3. Juni ab 18 Uhr im Fritz-Lange-Haus. Unter der Moderation von Sky-Moderator Uli Potofski plaudern der Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer sowie die ehemaligen Schalke-Stars Olaf Thon, Rüdiger Abramczyk und Matthias Schipper.

Die erste Wanderung unternehmen die Teilnehmer am 21. April in Mülheim. Am 19. Mai geht es zum Restaurant „Waldfrieden“ in Dülmen und zum dortigen Tierpark. Am Baldeneysee und im Schellenberger Wald sind die Wanderer am 16. Juni unterwegs. Zum Abschluss des Quartalsprogramms ist das Schloss Nordkirchen das Ziel.

Karten für diese Ausflüge können zwölf Tage vor dem jeweiligen Termin donnerstags von 9 bis 12 Uhr beim Frühstück im Fritz-Lange-Haus gekauft werden. Für die anderen Veranstaltungen beginnt der Vorverkauf am Montag, 16. März.