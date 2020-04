Leckere Erbsensuppe wird am Tag der Arbeit von Gladbecker SPD-Aktiven im Heimservice verteilt (Symbolbild).

1. Mai Gladbeck: Erbsensuppe-Heimservice am Tag der Arbeit

Gladbeck. Aktive der Gladbecker Nachbarschaftshilfe haben eine besondere Idee in Sachen Corona-Versammlungsverbot. Am 1. Mai wird Suppe ausgeliefert.

Da die Corona-Krise auch den 1. Mai 2020, den Tag der Arbeit überschattet, hat sich die Nachbarschaftshilfe Rosenhügel etwas besonderes ausgedacht: Am 1. Mai wird einen Erbsensuppen-Heimservice auf die Beine gestellt.

Die Organisatoren Peter Schiering und Andi Dunkel erklären dazu: „Wir sollten alle am 1. Mai ein wenig innehalten, um den Menschen zu danken, die momentan unsere Gesellschaft „am Laufen halten“ und vielfach auch an diesem Feiertag für uns alle weiterarbeiten: Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger, Altenpflegerinnen und Altenpfleger, Verkäuferinnen und Verkäufer, LKW-Fahrerinnen und Fahrer, Müllwerkerinnen und Müllwerker und viele, viele Menschen mehr.“

4000 Info-Flyer mit ehrenamtlichen Helfern verteilt

Traditionell wird am Tag der Arbeit nach den Veranstaltungs-Kundgebungen der Gewerkschaften immer eine deftige Erbsensuppe ausgegeben. Darauf soll auch in diesem Jahr nicht verzichten werden. Deshalb haben die Aktiven der Nachbarschaftshilfe für den Gladbecker Süden einen „Erbsensuppen-Heimservice“ vor allem für Seniorinnen und Senioren organisiert. Mit rund 20 Helferinnen und Helfern wurden 4.000 Flyer verteilt, um die Aktion bekannt zu machen, die schnell ausgebucht war. Insgesamt werden am 1. Mai nun rund 150 Portionen Erbsensuppe ausgeliefert.

An dieser Aktion der Nachbarschaftshilfe Rosenhügel beteiligen sich diesmal außer dem Siedlerring Rosenhügel und der Rosenhügeler SPD auch die Butendorfer und die Braucker SPD sowie die IGBCE Gladbeck-Süd. Die Organisatoren bedanken sich vorab herzlich bei allen Helferinnen und Helfern. Die Kostenbeteiligung von zwei Euro pro Essen ist ein eher symbolischer Beitrag. Wer sich freiwillig in Form einer höheren Spende an den Kosten beteiligen möchte, ist herzlich willkommen.