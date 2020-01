In einer Grillstube in Gladbeck hat es ein Feuer gegeben. Die Feuerwehr musste eine Decke abhängen, um den Brand zu bekämpfen. (Symbolfoto)

Gladbeck. In einer Grillstube hat es in einer Dunstabzugsanlage gebrannt. Elf Hausbewohner wurde in eine Klinik gebracht.

Gladbeck: Elf Menschen nach Brand in Imbiss im Krankenhaus

In einem Imbiss an der Horster Straße ist am Samstagvormittag ein Feuer in der Dunstabzugsanlage ausgebrochen. Der Betreiber der Grillstube versuchte noch mit einem Feuerlöscher den Brand innerhalb des Lokals zu bekämpfen. Dabei entdeckte er einen bereits fortgeschrittenen Brand im Abluftsystem der Anlage.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Brand bereits in den Zwischendeckenbereich ausgebreitet. Die Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle. Anschließend musste für die weitere Brandbekämpfung in mühsamer Arbeit die abgehängte Decke in der Grillstube und der Holzfußboden oberhalb des Brandherdes entfernt werden. Während der gesamten Einsatzmaßnahmen erfolgte eine ständige Kontrolle der Deckenkonstruktion mit zwei Wärmebildkameras.

Elf Personen in Klinik gebracht

Oberhalb der Grillstube befanden sich vier Wohnungen, die durch die Feuerwehr geräumt werden mussten, da der Rauch aus dem Brandbereich der Grillstube bereits teilweise durch den gemeinsam genutzten Treppenraum in die Wohnungen eingedrungen war. Insgesamt wurden elf Personen rettungsdienstlich versorgt und vorsorglich in eine Klinik gebracht. (red)