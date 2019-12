Unbekannte sind in Gladbeck in einen Getränkemarkt eingebrochen. Sie stahlen mehrere Zigarettenschachteln.

Gladbeck: Einbrecher stehlen Zigaretten aus Getränkemarkt

Unbekannte sind am ersten Weihnachtstag, am Mittwochabend, in einen Getränkemarkt an der Hornstraße eingebrochen. Gegen 21.45 Uhr schlugen sie mit einem Gullydeckel die Verglasung der Haupteingangstür ein, um in den Markt zu gelangen, so die Polizei.

Die Einbrecher stahlen Zigaretten und flüchteten. Wie viele Zigarettenschachteln sie mitnahmen, ist noch unklar. Eine Zeugin sah zwei Männer, die mit großen Tüten flüchteten, so die Polizei. Beide Männer sollen schwarze Steppjacken getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.