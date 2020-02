Unbekannte sind in Gladbeck in ein Wohnhaus eingebrochen.

Unbekannte sind in ein Wohnhaus an der Kirchhellener Straße eingebrochen. Der Einbruch sei am Donnerstagmorgen festgestellt worden, so die Polizei. Die Einbrecher gelangten über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür in das Haus, durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und stahlen Geld. Hinweise erbittet die Polizei unter 0800/2361111.