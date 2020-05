Gladbeck: Einbrecher stehlen Geld aus einer Wohnung

Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung eingebrochen.

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und flüchteten mit Geld.

Unbekannte sind am Donnerstagvormittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Allkampstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und gelangten so in die Räume. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen.

Sie flüchteten mit einer Geldkassette und Geld. Hinweise liegen bislang nicht vor, so die Polizei. Sie bittet daher um Hinweise: 0800/2361111.