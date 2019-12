100 Jahre Gladbeck: Am Tag des Stadtgeburtstages, am 21. Juli, trafen sich – vorwiegend in weiß – tausende Gladbecker vor dem Rathaus und feierten an hundert Tischen bei bestem Sommerwetter und guter Laune eine große Party.

Gladbeck. Tausende Gladbecker machten mit, um das Stadtjubiläum 2019 ausgiebig zu feiern. Es war ein großer Festreigen von Bürgern für Bürger.

Gladbeck: Ein Jahr der Feste zum 100. der Stadt

Ein Jahr der Feste liegt hinter der 100 Jahre alt gewordenen Stadt Gladbeck, die 1919 die Stadtrechte verliehen bekommen hatte. 2019 – das war ein Jahr voller Engagement, voller Ideen und Tatkraft der Bürger für ihre Heimatstadt, um dieses Ereignis entsprechend zu würdigen. Heraus kam ein Fest von Bürgern für Bürger, denn viele Feierlichkeiten wurden von den Gladbeckern selbst initiiert oder waren ohne ihre aktive Beteiligung nicht vorstellbar.

Unschlagbar waren das Stadtpicknick – ganz in weiß – genau am Stadtgeburtstag, dem 21. Juli, und das dieses Mal besonders prägnant gestaltete Appeltatenfest mit großem Festumzug und den beiden Open-air-Abenden – einmal mit den „All Stars“ und dem beeindruckenden Schlussauftritt mit allen Bands und Einzelkünstlern und mit „Frau Höpker“, die erstmals in Gladbeck „open air“ zum Gesang bat.

Das Stadtjubiläum 2019 wird lebhaft in Erinnerung bleiben

Frau Höpker bittet zum Gesang“: Mit einem Open-Air-Konzert der beliebten Entertainerin ging das 31. Appeltatenfest, zum Stadtjubiläum besonders großzügig organisiert, zu Ende. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Hinzu kamen aber auch kleinere Veranstaltungen, die den Geschmack der Menschen trafen – ob dass das Stadtschützenfest Ende April war, das Candle-Light-Dinner in Wittringen Mitte Juni, die Fotoausstellung „100 Jahre – 100 Gesichter“, die Revue „Vom Dorf zur Stadt“ mit dem unermüdlichen Walter Hüßhoff als Initiator, oder der Schalke-Talk Anfang Mai in der Stadthalle u.a. mit Olaf Thon, der Partnerschaftslauf von der Nachbarstadt Bottrop, die auch 100 Jahre alt wurde, nach Gladbeck, der Start von 100 Ballons am 1. Mai, oder der ökumenische Stadtkirchentag Ende Juni.

Hinzu kommen die eigens geschaffene „Gladbeck-Hymne“, ein Jubiläums-Briefstempel, Lesungen, Konzerte und Ausstellungen. Nicht zu vergessen die „historische Modenschau“ des Seniorenbeirates, die „Talkshow“ zur Erinnerung an die einstige Kneipenvielfalt und den Taubenkult in der Stadt. Oder das Tennismatch in historischer Sportkleidung in Wittringen. Das Stadtjubiläum – es wird lebhaft in Erinnerung bleiben!

Ende April stellten die sechs Schützenvereine am Rathaus ein großes Stadtschützenfest auf die Beine. Vito Acconci vom SV Rentfort 1898 schoss beim Königsschießen den Vogel ab und wurde Stadtschützenkönig. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services