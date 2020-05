Gladbeck: Dreessen pocht auf Zuständigkeit ihres Ausschusses

Gladbeck. Die Vorsitzende unterstützt die CDU, die im Sozialausschuss über die Corona-Pandemie in Gladbeck reden will. Dressen: Es gibt noch andere Themen.

Der Sitzung des Sozialausschusses, per Antrag von der CDU gewünscht und von der Ausschussvorsitzenden Müzeyyen Dreessen (CDU) angesetzt, wird am kommenden Dienstag, 19. Mai, 17 Uhr Stadthalle, trotz der ablehnenden Haltung durch die SPD stattfinden. Das bekräftigte die Vorsitzende Dreessen gegenüber der WAZ.

Auch wenn die SPD-Fraktion drohe, das Thema „Corona-Fälle in Gladbeck“ vom Fachausschuss an den Hauptausschuss zu verweisen, stünden drei weitere Themen auf der Tagesordnung, die in diesen Ausschuss gehörten, so Dreessen. Es gehe um die Situation in den Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen, die nicht einfach seien, weil die Werkstätten geschlossen sind. Außerdem erwarte man einen aktuellen Situationsbericht des Jobcenters Gladbeck. Dreessen: „Die Jobcenter sind stark von der Pandemie betroffen, bislang gibt dazu aber nur einen schriftlichen Situationsbericht vom Jobcenter des Kreises.“

Die CDU will auch über die Lage am Hochhaus Steinstraße reden

Und nicht zuletzt werde die Situation des Hochhauses an der Steinstraße, die prekär sei, erörtert. „Die Lage dort ist nicht nur ein ordnungspolitisches Problem, sondern schon länger auch ein Soziales“, betont die Ausschussvorsitzende. Die Situation sei schon vor Corona schlecht gewesen, nun sei es noch schwieriger geworden. Man wolle darüber reden, möglicherweise Quartiersarbeit und soziale Arbeit mit Beratung und Betreuung anzubieten.

Dressen betont, dass der Sozialausschuss, der ebenso Gesundheitsausschuss sei, auch für die grundsätzliche Erörterung des Corona-Themas und die Auswirkungen der Pandemie in der Stadt originär als Fachausschuss zuständig sei. Der Hauptausschuss, in dem die SPD darüber reden wolle, sei zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht einem anderen Ausschuss oder dem Bürgermeister übertragen sind, betont die Vorsitzende. Auch in anderen Kommunen fänden inzwischen oder seit Ausbruch der Pandemie Ausschuss- und Ratssitzungen in größeren Räumlichkeiten mit Abstand statt. Auch in Gladbeck gebe es diese Möglichkeit.