Gladbeck: Digitaltag erlebt am 19. Juni seine Premiere

Der Landschaftspark Hoheward in Herten ist ein beliebtes Ausflugsziel für Gladbecker und Menschen aus der gesamten Region. Dorthin können Besucher des Digitaltags in einer 3D-Präsentation einen Ausflug unternehmen.

Gladbeck. Der Kreis Recklinghausen beteiligt sich am bundesweiten Digitaltag. Gladbecker können bei Aktionen mitmachen und einiges entdecken.

Erstmalig und bundesweit wird am Freitag, 19. Juni ein Digitaltag durchgeführt. Auch der Kreis Recklinghausen plant dafür Aktionen und Online-Angebote.

Gladbeck: Die Organisatoren stellen digitale Aktivitäten vor

Die Organisatoren stellen digitale Aktivitäten vor und laden zum virtuellen Mitmachen ein. Auf der Homepage www.vestdigital.de gibt es an diesem Tag viele verschiedene digitale Formate zu entdecken, die zeigen, wie Stadt und Land, Geschichte und Zukunft oder Wissenswertes und Spaß im Kreis Recklinghausen miteinander verschmelzen. Dargestellt wird das Projekt DigiQuartier mit seiner „Bücherei der Dinge“ und seiner Technikdatenbank für Bürger. Das Projekt smartdemography präsentiert sein Demografieportal für den Kreis Recklinghausen, das Informationen zur Bevölkerungsentwicklung im Kreis Recklinghausen liefert.

Ein weiteres Highlight: Gladbecker und andere Besucher können virtuell über das Kreishaus fliegen und am Digitaltag exklusiv und kostenlos Luftbilder sowie eine Auswahl historischer Karten als Ausdruck bis zum DIN A0-Format bestellen. Außerdem wird es 3D-Präsentationen der Halde Hoheward, des Schlosses Herten, des Schiffshebewerkes Henrichenburg und des Rathauses Recklinghausen geben, die auch zum Download – unter anderem für VR-Brillen – zur Verfügung stehen.

Besonders an die jüngere Generation richten sich die Angebote im Bereich „GIS for kids“. Hier nimmt Detektiv Nepumuk Kinder mit auf eine Reise im Vest Recklinghausen. Wer gerne eine digitale Wegbeschreibung, zum Beispiel für die nächste Einladung zur Geburtstagsparty, erstellen möchte, wird bei „GIS for kids“ das richtige Werkzeug finden. Die Verantwortlichen des Breitbandausbaus in der SMART REGION Emscher-Lippe sprechen in einem Interview über Entwicklung, Status Quo und Perspektiven des schnellen Internets.

Die Veranstaltung wird organisiert vom Kreis Recklinghausen (www.kreis-re.de) und von der WiN Emscher-Lippe GmbH (www.emscher-lippe.de). Träger des Aktionstags: die Initiative „Digital für alle“, ein Bündnis von mehr als 25 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand. Erklärtes Ziel ist die Förderung der digitalen Teilhabe.

Informationen und Hintergründe zur Initiative „Digital für alle“ sowie zum Digitaltag, den Aktionen und Beteiligungsmöglichkeiten gibt es unter www.digitaltag.eu.