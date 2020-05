Gladbeck: Diebe erbeuten Zigaretten bei Supermarkt-Einbruch

Unbekannte sind Freitagmorgen in einen Supermarkt an der Bottroper Straße in Gladbeck eingedrungen.

Gladbeck. Unbekannte Täter sind in Gladbeck in einen Supermarkt eingebrochen. Laut Polizei erbeuteten die Einbrecher Zigaretten. Ermittlungen dauern an.

Unbekannte Täter sind in einen Supermarkt an der Bottroper Straße eingedrungen. Die Tat passierte bereits am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr, wurde aber erst jetzt von der Polizei gemeldet.

Die Einbrecher hatten sich über einen Nebeneingang gewaltsam Zugang zu dem Supermarkt verschafft. Eine Tür zu einem Lagerraum wurde aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen die Täter Zigaretten und ergriffen dann mit ihrer Beute die Flucht. Die Ermittlungen der Kripo dauern noch an. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.http