Gladbeck: Die Zahl der Corona-Infizierten stagniert

In Gladbeck sind - wie am Montag - derzeit 24 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Gladbeck Das Kreisgesundheitsamt meldet für Gladbeck 24 Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Weiter Alarm in Gelsenkirchen.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Gladbeck stagniert: Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstag 24 aktuell Erkrankte - . Es infizierte sich niemand neu, es wurde auch niemand als wieder gesund eingestuft. Im gesamten Kreis Recklinghausen stieg die Zahl der Corona-Kranken allerdings leicht: Um sechs auf 140.

Das Kreisgesundheitsamt betont, dass es in den letzten sieben Tagen kreisweit 87 Neuinfektionen gegeben hat. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, der zusätzlich vom Land zum 1. September eingeführte Grenzwert von 35 liegt umgerechnet bei 215 Neuinfektionen. Beide Grenzwerte werden also nicht erreicht, so das Kreisgesundheitsamt.

In Gelsenkirchen gibt es am Dienstag 177 Infizierte

In Gelsenkirchen meldet das Gesundheitsamt am Dienstag 177 aktuell Infizierte - neun mehr als am Montag. Dennoch sank der Inzidenzwert (Infektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner) von 44,1 auf 38 (die Zahl der Gesundeten stieg). Er liegt damit aber weiter über dem ersten Schwellenwert von 35. Daher gelten ab Dienstag in Gelsenkirchen strengere Corona-Schutzregeln - u.a. dürfen private Feiern nur noch mit höchsten 50 statt 150 Personen stattfinden und es müssen den Behörden vorab Daten aller Teilnehmer vorgelegt werden.

Hier die Zahlen aus dem Kreis Recklinghausen im Detail (aktuell bekannte Fälle/Genesene/Todesfälle): Castrop-Rauxel 222/202/5; Datteln 84/78/1; Dorsten 223/205/6; Gladbeck 396/349/23; Haltern am See 109/93/0;

Herten 151/135/1; Marl 247/230/1; Oer-Erkenschwick 227/219/3; Recklinghausen 330/298/5; Waltrop 83/80/1.

