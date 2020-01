Gladbeck. Die WAZ verlost Tickets für „Musical Highlights“. Die Aktion startet am 4. Januar. Die Show kommt am 14. Februar auf die Bühne der Stadthalle.

Gladbeck: Die WAZ verlost Karten für „Musical Highlights“

Die WAZ Gladbeck verlost fünfmal zwei Tickets für „Musical Highlights“ am Freitag, 14. Februar, in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53. Der Vorhang hebt sich um 20 Uhr. Die Verlosung läuft vom 4. bis 11. Januar online über: „www.waz.de/Gewinnspiele“.

In Gladbeck machen die „Musical Highlights“ während der Deutschland-Tournee Station

Die Produktion „Musical Highlights“ macht während ihrer Tournee durch Deutschland auch Station in Gladbeck. Die energiegeladene Show begeistert bereits seit Jahren Musikfans. Bei der Tour 2020 wurde das Ensemble mit weiteren Original-Interpreten verstärkt. Es werden in Gladbeck in einer Gala Hits geboten, für die Freunde des Genres sonst in unterschiedliche Städte reisen müssen.

Stars der Musical-Szene begeistern Musik-Fans mit Ohrwürmern in einer temporeichen Gala. Foto: Sebastian Sternemann / Creativ Team

Exzellente Interpreten, unter anderem Sabine Neibersch, Venera Jakupov, Lara Grünfeld, Marilyne Bäjen, Kevin Weatherspoon, Jeffrey Italiaander und Mark Forbes, unternehmen in einer fast dreistündigen Show mit modernster LED-Technik und schwungvollen Choreographien einen abwechslungsreichen Streifzug durch die Welt des Musicals. Wer diese Musik mit seinen unterschiedlichen Stilrichtungen mag, ist bei „Musical Highlights“ genau richtig und kann sich auf einen unterhaltsamen und temporeichen Abend mit tollen Stimmen, bekannten Songs und „Stars zum Anfassen“ freuen.

Für das neue Programm „Musical Highlights Vol. 13“ zeichnet Hans Christian Petzold als musikalischer Leiter verantwortlich. In den Händen von Saskia Kiselova liegt die Choreografie. Petzold arbeitete zuletzt als Musikalischer Leiter in den Musicals „Wahnsinn“, „Mamma Mia“, „Dirty Dancing“ und in der „Rocky Horror Show“. Saskia Kiselova ist eine viel gefragte Choreografin für Bühne, Film und Fernsehen. Sie war unter anderem tätig beim STAGE Entertainment in Hamburg und für das ZDF.

Tickets zum Preis von 43,90 bis 59,90 inklusive Gebühren sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Hotline 0180-6050400 oder über www.musical-highlights.com erhältlich. Die Abendkasse wird eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn für Kurzentschlossene geöffnet sein.