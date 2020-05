Gladbeck: Die Targobank in Gladbeck hat 2019 erneut zugelegt

Gladbeck. Die Targobank in Gladbeck verbucht 2019 als erfolgreiches Jahr. So waren bei den Konsumentenkrediten deutliche Zuwächse zu verzeichnen.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen stellen Gesellschaft und Wirtschaft seit Wochen vor ungeahnte Herausforderungen. Die Targobank in Gladbeck hat auf die neue Situation umfassend reagiert. „Gesundheitsschutz hatte und hat für uns oberste Priorität. Deshalb haben wir den physischen Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeitern in den Filialen frühzeitig auf ein Minimum reduziert. Auch zukünftig werden wir unseren Geschäftsbetrieb mit strengen Hygienemaßnahmen begleiten“, so Mouhamed El Sayed, Filialleiter in Gladbeck.

Gladbeck: Die Bank sichert den Kundenservice auch in Corona-Zeiten zu

Gleichzeitig stellt er klar: „Auch in der Krise gilt: Unsere Kunden können sich auf den bestmöglichen Service verlassen – ob in der Filiale, telefonisch oder über unsere digitalen Services wie das Online-Banking oder die Banking-App.“ In dieser schwierigen Situation sei es überaus hilfreich, dass die Targobank in Gladbeck auf ein „sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2019“ zurückblicken könne.

Insbesondere im Geschäft mit Konsumentenkrediten konnte das Geldinstitut deutliche Zuwächse verzeichnen. So hat die Filiale in Gladbeck zum Stichtag 31. Dezember Konsumentenkredite über 26,6 Millionen Euro vergeben – ein Plus von rund sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Die Nachfrage nach Finanzierungslösungen bewegte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter auf sehr hohem Niveau“, sagt Mouhamed El Sayed. Auch das Angebot für Geschäftskunden habe insgesamt merklich ausgebaut werde können. Trotz anhaltender Niedrigzinsphase blieben die Spareinlagen in Gladbeck mit 7,6 Millionen Euro stabil. Das Volumen der Tagesgelder wuchs um 13 Prozent auf 11,4 Millionen Euro. In Festgeldern hatten die Kunden in Gladbeck 3,6 Millionen Euro angelegt – ein Zuwachs von 44 Prozent.

„Alternative Anlageformen waren im vergangenen Jahr stark nachgefragt. In Gladbeck konnten wir unser Depotvolumen um sieben Prozent auf 19,1 Millionen Euro ausbauen“, so der Filialleiter. Insbesondere Sparpläne seien im vergangen Jahr eine besonders beliebte Produktgattung. Der Fachmann: „Zudem konnten wir feststellen, dass die Nachfrage nach grünen und nachhaltigen Fonds angezogen hat – unser Angebot in diesem Bereich haben wir deshalb deutlich ausgebaut.“ In Gladbeck betreute die Targobank zum 31. Dezember insgesamt rund 8100 Kunden und führte 2900 Girokonten.