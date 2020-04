Gladbeck: Die Polizei hat erste Spuren zum Unfallfahrer

Gladbeck. An geparkten Autos war am Montag ein Schaden von 21.000 Euro verursacht worden,. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Die Polizei fahndet.

Die Polizei hat erste Hinweise bei der Suche nach dem Unfallfahrer, der am Montag in Gladbeck geparkte Autos stark beschädigt hat. Der Mann oder die Frau war unerkannt geflüchtet, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 21.000 Euro zu kümmern.

Die Tat ereignete sich am frühen Montag, in der Zeit zwischen 4 und 7.20 Uhr an der Händelstraße im Stadtteil Zweckel. Ein am Straßenrand abgestellter VW und Ford wurden stark beschädigt. Die Ermittler der Polizei haben aufgrund der am Unfallort gesicherten Spuren jetzt erste Hinweise auf das Auto des mutmaßlichen Verursachers. Durch aufgefundene Fahrzeugteile konnte darauf geschlossen werden, dass es sich um einen schwarzen Audi A5, S5 oder R5 (Baujahr 2008 - 2016) handeln müsste, so die Fahnder.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat

Das Auto des Unfallverursachers dürfte, nach dem Schadensbild vor Ort, auch schwerer beschädigt sein. Hinweise zur Tat erbittet das zuständige Verkehrskommissariat unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2361 111.