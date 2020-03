Gladbeck: Deutsche Bahn antwortet auf Kritik zum Bahnhof Ost

Die CDU übt Kritik am Zustand des Bahnhofs Gladbeck Ost: dreckig, nicht funktionstüchtiger Fahrkartenautomat, undichtes Dach.

Gladbeck. Die CDU in Gladbeck führt einen nicht funktionierenden Kartenautomaten und ein undichtes Dach an der Station Ost an. Das Bahnmanagement reagiert.

Eigentlich war der Bahnhof Gladbeck Ost jüngst im Ergebnis der jährlichen Begutachtung, die der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) durchführt, noch einigermaßen davongekommen. Gelb erhielt die Station in der dreistufigen Ampelbewertung. Doch die CDU-Vertreterin Kathrin Wischnewski übt Kritik am Zustand dieses Bahnhofs.

Gladbeck: Das Bahnmanagement „untersucht und wartet die Stützvorrichtung“ des Dachs

Es sei zwar lobenswert, dass die Deutsche Bahn einen aufgebrochenen Fahrkartenautomaten schnell ersetzt habe, doch: Er funktioniere nicht. Müll liege herum. Das Dach, das durch eine Stützvorrichtung gehalten werde, sei undicht. Es stelle sich die Frage nach der Standsicherheit.

Wischnewski teilte ihre Beobachtungen dem Unternehmen mit und stellte eine Reihe von Fragen. Wie gehe die Deutsche Bahn mit Vandalismusschäden um? Stelle sie eine Häufung von Zerstörungen an Gladbecker Stationen, insbesondere am Bahnhof Ost, fest? Wie sehe die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung aus? Wischnewski hakte ebenfalls nach, wer für die Sauberkeit zuständig sei und wann mit der Beseitigung der genannten Missstände zu rechnen sei.

Das Bahnhofsmanagement hat nun geantwortet. So heißt es: „Wir können Ihnen versichern, dass die Dachkonstruktion gemäß Verkehrssicherungspflicht keine Gefahr für das Umfeld darstellt und zusätzlich durch die Stützvorrichtung zur Sicherung beiträgt.“ In regelmäßigen Abständen untersuche und warte das Bahnhofsmanagement die Konstruktion, „um eine uneingeschränkte Verkehrssicherheit zu gewährleisten“. Da die Verlegung des Haltepunktes durch die Stadt Gladbeck in Planung sei und vorangetrieben werde, plane die DB Station&Service AG keine Umbaumaßnahmen. Dabei begleite das Unternehmen dieses Projekt „kontinuierlich und konstruktiv“.

Aufgrund der geringen Reisendenzahl erfolge zwar keine tägliche Reinigung, aber es sei ein regelmäßiger Reinigungszyklus vereinbart worden. „Aktuell können wir Ihnen nach interner Überprüfung mitteilen, dass der Fahrkartenautomat und der Entwerter in voller Funktion am Bahnsteig verfügbar sind“, antwortet das Bahnhofsmanagement. Weitere Vandalismusschäden seien dort zur Zeit nicht registriert: „Sollte sich dies ändern, werden wir dortige Mängel unverzüglich an unsere technische Abteilung zur Beseitigung weiterleiten.“